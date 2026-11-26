إسطنبول-سانا
تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المعرض الدولي الخامس لمنظمات المجتمع المدني، الذي انطلق اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.
وشارك معاون وزير الطوارئ أحمد اقزيز في ندوة “سوريا بلا خيام” التي نظمتها منظمة عطاء، وبحثت سبل انتقال سكان المخيمات إلى مساكن مستقرة، وتكامل جهود الحكومة والمنظمات الإنسانية في دعم التعافي.
ويضم المعرض الذي ينظمه اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي بالتعاون مع الوقف التركي للمنظمات التطوعية، في “مركز إسطنبول للمعارض” بمنطقة يشيل كوي، ما يزيد على 200 منظمة من أكثر من 60 دولة.
وينعقد المعرض الذي يستمر حتى الـ28 من الشهر الجاري، تحت شعار “المجتمع المدني 5.0″، ويهدف إلى بحث سبل الاستفادة من التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والمعلومات والتكنولوجيا في أعمال منظمات المجتمع المدني.