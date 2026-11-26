إسطنبول-سانا‏

تشارك وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في المعرض الدولي الخامس لمنظمات المجتمع ‏المدني، الذي انطلق اليوم الخميس في مدينة إسطنبول التركية.

وشارك معاون وزير الطوارئ أحمد اقزيز في ندوة “سوريا بلا خيام” التي نظمتها ‏منظمة عطاء، وبحثت سبل انتقال سكان المخيمات إلى مساكن مستقرة، وتكامل جهود ‏الحكومة والمنظمات الإنسانية في دعم التعافي.‏

ويضم المعرض الذي ينظمه اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي بالتعاون مع ‏الوقف التركي للمنظمات التطوعية، في “مركز إسطنبول للمعارض” بمنطقة يشيل ‏كوي، ما يزيد على 200 منظمة من أكثر من 60 دولة.‏

وينعقد المعرض الذي يستمر حتى الـ28 من الشهر الجاري، تحت شعار “المجتمع المدني ‌‏5.0″، ويهدف إلى بحث سبل الاستفادة من التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي ‏والمعلومات والتكنولوجيا في أعمال منظمات المجتمع المدني.‏