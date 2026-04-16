صندوق التنمية السوري يبحث مع اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي التعاون بمشاريع خدمية

دمشق-سانا

بحث المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان مع وفد من اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي برئاسة أيوب إقبال، سبل إجراء شراكات تنموية جديدة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في مقر الصندوق بدمشق، أمس الأربعاء فرص التعاون في مشاريع تخدم المجتمعات المحلية وتعزز التنمية المستدامة، مع استعراض تجارب المنظمات التركية في البنية التحتية والإعمار بعد الزلزال.

وأكد الجانبان أهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات تنسيق مشتركة لدعم العمل الإنساني والتنموي.

وكان المدير العام لصندوق التنمية السوري صفوت رسلان أجرى مجموعة من اللقاءات التنموية خلال مشاركته في الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والتجارية السورية – التركية “JETCO” التي انعقدت في إسطنبول الأسبوع الفائت.