أجواء خريفية غائمة جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ‏

دمشق-سانا
تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا اليوم الجمعة، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل في أغلب المناطق، باستثناء منطقة الجزيرة تبقى أدنى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال النهار خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، حيث تظهر السحب العالية فوق أغلب المناطق.
وخلال الليل، تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وباردة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة والقلمون خلال ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر
الرياح والبحر
وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على أغلب المناطق، باستثناء الجزيرة تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:
|دمشق
|21 / 9
|ريف دمشق-القلمون
|17 / 6
|القنيطرة
|20 / 7
|درعا
|23 / 9
|السويداء
|20/ 9
|حمص
|21 / 8
|حماة
|21 / 8
|اللاذقية
|22 / 14
|طرطوس
|23 / 16
|حلب
|19 / 8
|إدلب
|19 / 7
|دير الزور
|21 / 7
|الرقة
|20 / 7
|الحسكة
|18 / 6