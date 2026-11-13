أجواء خريفية غائمة جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ‏

‏ دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا اليوم الجمعة، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل في أغلب ‏المناطق، باستثناء منطقة الجزيرة تبقى أدنى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد ‏بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏

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وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال النهار خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، حيث تظهر السحب ‏العالية فوق أغلب المناطق.‏

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وخلال الليل، تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وباردة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة والقلمون خلال ساعات الليل المتأخر ‏والصباح الباكر

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الرياح والبحر

‏وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على أغلب المناطق، باستثناء الجزيرة تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، ‏خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‌‏ ‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏