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أجواء خريفية غائمة جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ‏

20260111 115645 أجواء خريفية غائمة جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة ‏
صورة تظهر الأجواء الخريفية في إحدى المحافظات السورية-أرشيف سانا

‏ دمشق-سانا

تواصل درجات الحرارة ارتفاعها في سوريا اليوم الجمعة، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بقليل في أغلب ‏المناطق، باستثناء منطقة الجزيرة تبقى أدنى من المعدل بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية، نتيجة استمرار تأثر البلاد ‏بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.‏
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وحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية يكون الطقس خلال النهار خريفياً غائماً جزئياً بشكل عام، حيث تظهر السحب ‏العالية فوق أغلب المناطق.‏
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وخلال الليل، تكون الأجواء باردة نسبياً بشكل عام، وباردة في المرتفعات الجبلية، ويحذر من حدوث الصقيع في ‏المرتفعات الجبلية، ومن تشكل الضباب في المناطق الوسطى والشمالية والجزيرة والقلمون خلال ساعات الليل المتأخر ‏والصباح الباكر

الرياح والبحر

‏وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على أغلب المناطق، باستثناء الجزيرة تكون الرياح شمالية غربية إلى غربية، ‏خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.‌‏ ‏

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:‏

دمشق21 / 9‏
ريف دمشق-القلمون17 / 6‏
القنيطرة20 / 7‏
درعا23 / 9‏
السويداء20/ 9‏
حمص21 / 8‏
حماة21 / 8‏
اللاذقية22 / 14‏
طرطوس23 / 16‏
حلب19 / 8‏
إدلب19 / 7‏
دير الزور21 / 7‏
الرقة20 / 7‏
الحسكة18 / 6‏
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