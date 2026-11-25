دمشق-سانا
أصدرت نقابة المهندسين السوريين تعميماً حدّدت بموجبه الضوابط والشروط الناظمة لتقدم المهندسين مكتسبي اختصاص الهندسة الإنشائية إلى مرتبة الاستشاري، وممارسة مهام الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية، وذلك بناءً على توصية اللجنة المركزية لتأهيل المهندسين.
ونصّ تعميم النقابة الذي تلقّت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، على أنه يحق للمهندسين الذين اكتسبوا اختصاص الهندسة الإنشائية، عقب نجاحهم في جميع المقررات المطلوبة ومشروع التأهيل الإنشائي، التقدم لنيل مرتبة الاستشاري بعد ممارسة خمس سنوات تدريبية في الاختصاص الإنشائي، شريطة تحقيق الشروط العامة المطلوبة للتقدم إلى هذه المرتبة، مع اعتبار المهندس ممارساً في حال حصوله على مرتبة ممارس في اختصاصه الأصلي، والسماح له بممارسة اختصاص واحد فقط.
شروط الإشراف على تنفيذ المشاريع
وأشار التعميم إلى أنه يحقّ للمهندسين الإشراف على تنفيذ أعمال المشاريع بعد مضي سنة واحدة على ممارسة اختصاص الهندسة الإنشائية، وذلك اعتباراً من تاريخ التأهيل الإنشائي، لافتاً إلى إمكانية الاستعاضة عن هذه السنة بتقديم شهادة خبرة لمدة سنة كاملة، تثبت إشراف المهندس خلالها على تنفيذ الأعمال الإنشائية في مؤسسات القطاع العام أو في أي جهة أخرى معتمدة، وعندها يُعفى من مدة السنة المذكورة.
نيل مرتبة الاستشاري بعد خمس سنوات تدريب
بدوره، أكّد خازن نقابة المهندسين المركزية والمشرف على منح مرتبة الاستشاري في النقابة، حمادي الصالح، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه القرارات جاءت تلبيةً لرغبة الزملاء الذين اكتسبوا اختصاص الهندسة الإنشائية، وهم بالأساس يحملون اختصاصات أخرى، كالمواصلات والطرق والبيئة، وتخصصوا في السنتين الجامعيتين الرابعة والخامسة.
وأكّد الصالح أنه يحق لهم التقدم لنيل مرتبة الاستشاري بعد مضي خمس سنوات تدريب بالاختصاص الإنشائي، شريطة أن يكون المهندس قد أتمّ ثماني عشرة سنة فما فوق من القدم الهندسي.
يشار إلى أن نقابة المهندسين السوريين انضمت في الـ 13 من شهر أيلول الماضي، إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”، بما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية.