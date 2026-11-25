دمشق-سانا‏

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أصدرت نقابة المهندسين السوريين تعميماً حدّدت بموجبه الضوابط والشروط الناظمة ‏لتقدم المهندسين مكتسبي اختصاص الهندسة الإنشائية إلى مرتبة الاستشاري، وممارسة ‏مهام الإشراف على تنفيذ المشاريع الإنشائية، وذلك بناءً على توصية اللجنة المركزية ‏لتأهيل المهندسين.‏

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ونصّ تعميم النقابة الذي تلقّت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، على أنه يحق ‏للمهندسين الذين اكتسبوا اختصاص الهندسة الإنشائية، عقب نجاحهم في جميع ‏المقررات المطلوبة ومشروع التأهيل الإنشائي، التقدم لنيل مرتبة الاستشاري بعد ‏ممارسة خمس سنوات تدريبية في الاختصاص الإنشائي، شريطة تحقيق الشروط ‏العامة المطلوبة للتقدم إلى هذه المرتبة، مع اعتبار المهندس ممارساً في حال حصوله ‏على مرتبة ممارس في اختصاصه الأصلي، والسماح له بممارسة اختصاص واحد ‏فقط.‏

شروط الإشراف على تنفيذ المشاريع

وأشار التعميم إلى أنه يحقّ للمهندسين الإشراف على تنفيذ أعمال المشاريع بعد مضي ‏سنة واحدة على ممارسة اختصاص الهندسة الإنشائية، وذلك اعتباراً من تاريخ التأهيل ‏الإنشائي، لافتاً إلى إمكانية الاستعاضة عن هذه السنة بتقديم شهادة خبرة لمدة سنة ‏كاملة، تثبت إشراف المهندس خلالها على تنفيذ الأعمال الإنشائية في مؤسسات ‏القطاع العام أو في أي جهة أخرى معتمدة، وعندها يُعفى من مدة السنة المذكورة.‏

نيل مرتبة الاستشاري بعد خمس سنوات تدريب

بدوره، أكّد خازن نقابة المهندسين المركزية والمشرف على منح مرتبة الاستشاري في ‏النقابة، حمادي الصالح، في تصريح لمراسلة سانا، أن هذه القرارات جاءت تلبيةً لرغبة ‏الزملاء الذين اكتسبوا اختصاص الهندسة الإنشائية، وهم بالأساس يحملون ‏اختصاصات أخرى، كالمواصلات والطرق والبيئة، وتخصصوا في السنتين الجامعيتين ‏الرابعة والخامسة.‏

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وأكّد الصالح أنه يحق لهم التقدم لنيل مرتبة الاستشاري بعد مضي خمس سنوات ‏تدريب بالاختصاص الإنشائي، شريطة أن يكون المهندس قد أتمّ ثماني عشرة سنة فما ‏فوق من القدم الهندسي.‏

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يشار إلى أن نقابة المهندسين السوريين انضمت في الـ 13 من شهر أيلول الماضي، ‏إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين “فيديك”، بما ‏يفتح آفاقاً واسعة لتبادل ‏المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية.‏