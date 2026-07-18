تواصل فعاليات دورة (Level D) لمدربي الميني باسكت في حمص لتأهيل الكوادر الفنية

حمص-سانا



تتواصل في حمص فعاليات دورة تأهيل مدربي كرة السلة (Level D) لفئة الميني باسكت (تحت 10 سنوات)، والتي يقيمها الاتحاد العربي السوري لكرة السلة بمشاركة 35 متدرباً، بالتعاون مع اللجنة الفنية لكرة السلة في حمص، وبرعاية مديرية الرياضة والشباب.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح رئيس اللجنة الفنية لكرة السلة بحمص سامر السباعي، أن الدورة تهدف إلى تطوير مهارات المدربين، وصقل خبراتهم في تدريب الفئات العمرية الصغيرة، وإكسابهم الأساليب الحديثة في تعليم المهارات الفردية، بما يسهم في تأسيس جيل جديد من لاعبي كرة السلة.





من جانبه، بيّن المدير الفني للأكاديمية السورية لكرة السلة سامر الإمام، أن هذه الدورة تمثل المستوى الأول من أصل أربعة مستويات تدريبية، ضمن خطة متكاملة لتأهيل المدربين وفق المراحل العمرية المختلفة، مشيراً إلى أنها مخصصة لفئة تحت 10 سنوات، وتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية تعتمد التدريب المرتكز على الطفل.

وأضاف الإمام: “إن المحاور النظرية تشمل مبادئ التدريب الحديثة، وأهمية التركيز على التطور قبل النتائج، والتعلم من خلال اللعب، وطرق التواصل الفعّال مع اللاعبين، وتعليم المهارات الحركية والفنية الأساسية، إضافة إلى آليات تخطيط الحصة التدريبية بما يتناسب مع احتياجات الأطفال في هذه المرحلة العمرية”.





بدورها، أكدت المشاركة في الدورة بشرى شيخ السوق، أن الدورة تشكل فرصة مهمة لاكتساب خبرات جديدة في التعامل مع الأطفال، والتربية الرياضية والنفسية، لافتة إلى أن محتواها التدريبي يركز على أساليب التواصل وإيصال الأفكار، واستخدام الألعاب والأنشطة المناسبة للأعمار بين 7 و12 عاماً، بما يسهم في توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفزة ومحببة للأطفال.



وتأتي هذه الدورة ضمن خطة الاتحاد العربي السوري لكرة السلة لتطوير الكوادر التدريبية ورفع كفاءتها، من خلال تنفيذ برامج تأهيل متدرجة ومعتمدة تستهدف مختلف الفئات العمرية، بما ينعكس إيجاباً على إعداد اللاعبين، وبناء أجيال قادرة على تطوير اللعبة وتحقيق نتائج متميزة مستقبلاً.