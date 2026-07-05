وزير الدفاع: إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية يحقق التكامل بين التأهيل والاختصاص

دمشق-سانا

أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن المرسوم رقم (147) لعام 2026، الصادر عن الرئيس أحمد الشرع والقاضي بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية، جاء ثمرة أشهر من العمل والبحث ومراجعة نماذج التعليم العسكري العربية والإقليمية، وصولاً إلى رؤية وطنية تعيد تنظيم مسار التعليم العسكري وتمنحه أفقاً أوسع.



وبيّن الوزير عبر منصة (X) اليوم الأحد أن الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية جمعت تحت إطار واحد الأكاديمية العسكرية العليا، والكليات الحربية الجوية والبحرية والبرية، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، والمعاهد التقانية العسكرية، بما يحقق تكاملاً أكبر بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي.



وأوضح اللواء أبو قصرة أن وزارة الدفاع ستعمل من خلال الجامعة على تطوير البرامج والمناهج وأساليب البحث والتدريب، وإعداد الضباط وضباط الصف في الاختصاصات التي تحتاجها، وبناء مسار علمي وعسكري أكثر قدرة على خدمة الوطن وأداء المهام الموكلة إليه.



وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم 146 لعام 2026 القاضي بإحداث (الجامعة السورية للعلوم الأمنية) والمرسوم رقم 147 لعام 2026 القاضي بإحداث (الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية)، مع تمتعهما بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرهما الرئيسي في مدينة دمشق، ويجوز إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في دمشق والمحافظات.