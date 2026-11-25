من أجواء معرض حماة للكتاب في يومه الرابع تاريخ النشر: 2026/11/25 7:20 مساءً اخر تحديث: 2026/11/25 7:20 مساءً قائمة الصور 1/9 وزير العدل يشارك في الجلسة الرئيسية لمؤتمر Justice Matters المنعقد في قصر السلام بمدينة لاهاي فعالية في حلب إحياءً للذكرى الثانية عشرة لمجزرة نهر قويق التي ارتكبها النظام البائد منظمة الإعانة الإسلامية الفرنسية تعيد تأهيل مبنى السجل المدني في معرة النعمان بإشراف مديرية الشؤون المدنية أهالي مدينة الحراك في ريف درعا يرفعون علماً بطول 250 متراً احتفالاً بذكرى النصر والتحرير قطاف الجوز في بلدة دركوش بريف إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:معرض حماة للكتاب مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة انطلاق أعمال الاجتماع الـ 52 للجمعية العمومية لاتحاد وكالات الأنباء العربية في أبوظبي انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق اجتماع في دمشق لتنسيق جهود الاستجابة لمرض شلل الأطفال في سوريا البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر دعم مدارس المتفوقين محور مباحثات بين التربية ووقف المعارف التركية تؤمّن المياه لـ 6 آلاف نسمة.. إنجاز شبكة مياه شرب في ريف تل براك بالحسكة آخر الأخبار محلياتالرقةدير الزور لحوم الهدي والأضاحي السعودية تصل إلى الرقة ودير الزور تمهيداً لتوزيعها دولي تورك يحذِّر من تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تقاريراقتصاد سوريا البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر