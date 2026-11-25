طرطوس-سانا

تواصل مديرية الزراعة في طرطوس تنفيذ جولاتها الرقابية على معاصر الزيتون في مختلف مناطق المحافظة، للتأكد من ‏الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية الخاصة بتجميع مياه “الجفت” وترحيلها، ومنع تسربها إلى المجاري المائية ومصادر ‏مياه الشرب.‏

وأوضح مدير الزراعة في طرطوس محمد أحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الجولات الميدانية رصدت عدداً ‏من المخالفات، أبرزها عدم الالتزام بشروط تجميع مياه “الجفت” وترحيلها، وحالات تسرب وتصريف غير آمن باتجاه ‏المجاري المائية، ولا سيما خارج أوقات وجود المشرفين المكلفين بمتابعة عمليات التفريغ.‏

وأشار أحمد إلى أن المديرية اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات شملت تكثيف الجولات الرقابية، وتوجيه ‏الإنذارات، وأخذ التعهدات الخطية من أصحاب المعاصر، وإلزامهم بتفريغ مياه “الجفت” في المواقع المحددة من قبل مديرية ‏الموارد المائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من مصادر التلوث ومنع استمرار عدد من المخالفات.‏

ولفت إلى أن عدداً من المعاصر التزم بالتعهدات والإجراءات المتخذة بحقه، فيما استدعت مخالفات أخرى اتخاذ إجراءات ‏أكثر صرامة، وصلت إلى إغلاق بعض المعاصر لفترات محددة.‏

إجراءات مستمرة طوال موسم العصر

أكّد أحمد استمرار خطة الرقابة طوال موسم عصر الزيتون، من خلال إلزام أصحاب المعاصر بتجميع مياه “الجفت” في ‏خزانات مخصصة، وعدم تفريغها إلا في المواقع المحددة من مديرية الموارد المائية، مع تنظيم عمليات التفريغ خلال ‏ساعات النهار والتأكد من إفراغ الخزانات.‏

وشدّد على أن أي مخالفة جديدة ستُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى الإغلاق التام للمعصرة المخالفة، ‏حفاظاً على سلامة مياه الشرب والموارد المائية والبيئة في المحافظة.‏

متابعة المواقع المتضررة

وفي السياق نفسه، نفّذت مديرية الزراعة في طرطوس، أمس الثلاثاء، جولة ميدانية مشتركة في منطقة الدريكيش، بمشاركة ‏ممثلين عن المكتب التنفيذي في المحافظة ومديرية الموارد المائية والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.‏

وذكرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجولة شملت معاصر سبق اتخاذ إجراءات بحقها، إضافةً إلى المواقع ‏المحيطة بالمشاريع المائية ومشروع نبع الشماميس في منطقة صافيتا، حيث أظهرت المعاينة عودة المياه إلى طبيعتها.‏

‏وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة أعلنت في الـ 18 من تشرين الثاني الجاري توقيف الضخ من ‏عدد من الينابيع والآبار بعد ثبوت تلوثها بمخلفات المعاصر، وشملت المصادر المتضررة نبع بمحصر في الدريكيش ونبع ‏الشماميس في صافيتا ونبع جسر الحاج حسن في القدموس، إضافةً إلى بئرين في مشروعي خربة المعزة والخريبات.‏

وتحتوي مياه “الجفت” الناتجة عن عصر الزيتون على مواد عضوية ومركبات فينولية، يمكن أن تؤثر في التربة والمياه ‏عند التخلص منها عشوائياً، ما يجعل جمعها ونقلها والتخلص منها وفق الاشتراطات البيئية ضرورة لحماية الموارد المائية ‏ومصادر مياه الشرب.‏