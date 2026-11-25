طرطوس-سانا
تواصل مديرية الزراعة في طرطوس تنفيذ جولاتها الرقابية على معاصر الزيتون في مختلف مناطق المحافظة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والبيئية الخاصة بتجميع مياه “الجفت” وترحيلها، ومنع تسربها إلى المجاري المائية ومصادر مياه الشرب.
وأوضح مدير الزراعة في طرطوس محمد أحمد في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الجولات الميدانية رصدت عدداً من المخالفات، أبرزها عدم الالتزام بشروط تجميع مياه “الجفت” وترحيلها، وحالات تسرب وتصريف غير آمن باتجاه المجاري المائية، ولا سيما خارج أوقات وجود المشرفين المكلفين بمتابعة عمليات التفريغ.
وأشار أحمد إلى أن المديرية اتخذت، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إجراءات شملت تكثيف الجولات الرقابية، وتوجيه الإنذارات، وأخذ التعهدات الخطية من أصحاب المعاصر، وإلزامهم بتفريغ مياه “الجفت” في المواقع المحددة من قبل مديرية الموارد المائية، مبيناً أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من مصادر التلوث ومنع استمرار عدد من المخالفات.
ولفت إلى أن عدداً من المعاصر التزم بالتعهدات والإجراءات المتخذة بحقه، فيما استدعت مخالفات أخرى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، وصلت إلى إغلاق بعض المعاصر لفترات محددة.
إجراءات مستمرة طوال موسم العصر
أكّد أحمد استمرار خطة الرقابة طوال موسم عصر الزيتون، من خلال إلزام أصحاب المعاصر بتجميع مياه “الجفت” في خزانات مخصصة، وعدم تفريغها إلا في المواقع المحددة من مديرية الموارد المائية، مع تنظيم عمليات التفريغ خلال ساعات النهار والتأكد من إفراغ الخزانات.
وشدّد على أن أي مخالفة جديدة ستُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، التي قد تصل إلى الإغلاق التام للمعصرة المخالفة، حفاظاً على سلامة مياه الشرب والموارد المائية والبيئة في المحافظة.
متابعة المواقع المتضررة
وفي السياق نفسه، نفّذت مديرية الزراعة في طرطوس، أمس الثلاثاء، جولة ميدانية مشتركة في منطقة الدريكيش، بمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي في المحافظة ومديرية الموارد المائية والشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وذكرت المديرية عبر صفحتها على فيسبوك، أن الجولة شملت معاصر سبق اتخاذ إجراءات بحقها، إضافةً إلى المواقع المحيطة بالمشاريع المائية ومشروع نبع الشماميس في منطقة صافيتا، حيث أظهرت المعاينة عودة المياه إلى طبيعتها.
وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة أعلنت في الـ 18 من تشرين الثاني الجاري توقيف الضخ من عدد من الينابيع والآبار بعد ثبوت تلوثها بمخلفات المعاصر، وشملت المصادر المتضررة نبع بمحصر في الدريكيش ونبع الشماميس في صافيتا ونبع جسر الحاج حسن في القدموس، إضافةً إلى بئرين في مشروعي خربة المعزة والخريبات.
وتحتوي مياه “الجفت” الناتجة عن عصر الزيتون على مواد عضوية ومركبات فينولية، يمكن أن تؤثر في التربة والمياه عند التخلص منها عشوائياً، ما يجعل جمعها ونقلها والتخلص منها وفق الاشتراطات البيئية ضرورة لحماية الموارد المائية ومصادر مياه الشرب.