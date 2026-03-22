وزارة الدفاع السورية تعزي نظيرتيها القطرية والتركية بمقتل عدد من العسكريين والفنيين

دمشق-سانا

أعربت وزارة الدفاع السورية عن بالغ تعازيها ومواساتها إلى نظيرتيها القطرية والتركية، إثر حادث سقوط المروحية العسكرية في المياه الإقليمية لدولة قطر، ما أدى إلى مقتل عدد من العسكريين والفنيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، تضامنها مع البلدين الشقيقين في هذا المصاب، سائلة الله الرحمة للضحايا، والصبر والسلوان لأسرهم.

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت في وقت سابق اليوم الأحد، عن سقوط مروحية تابعة لقواتها المسلحة في المياه الإقليمية للبلاد، جراء عطل فني أثناء تنفيذها مهمة روتينية، وأن عمليات البحث جارية عن طاقمها وركابها قبل أن تعود لتعلن مقتل ستة منهم مع مواصلة البحث عن مفقود واحد.