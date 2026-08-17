‏رديف مصطفى يدعو ضحايا اللواء المجرم إبراهيم حويجة لتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم ‏

دمشق-سانا

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دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف ‏مصطفى، الضحايا وذويهم والمتضررين ‏في قضية اللواء المجرم إبراهيم حويجة للمشاركة في مسار العدالة والمساءلة، وذلك بتقديمهم الشهادات والادعاءات على المتهم ‏من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، وكشف الحقيقة وجبر الضرر.‏

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وقال المحامي مصطفى في منشور له على فيسبوك، اليوم الإثنين: “اللواء إبراهيم حويجة الذي تولى العديد من المناصب في ‏عهد النظام البائد، ومنها رئاسة إدارة المخابرات الجوية، السيئ الصيت، والذي تورط بأبشع الجرائم والانتهاكات ارتقت لكونها ‏جرائم إبادة، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية”.‏

وأضاف المحامي مصطفى: إن الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات بانتظار الضحايا وذويهم، ‏والمتضررين في قضية اللواء المجرم إبراهيم حويجة.‏

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وكانت قوات من إدارة الأمن العام في مدينة جبلة تمكنت في الـ6 من آذار 2025 من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس ‏المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك ‏جنبلاط.‏