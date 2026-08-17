‏رديف مصطفى يدعو ضحايا اللواء المجرم إبراهيم حويجة لتقديم ادعاءاتهم وشهاداتهم ‏

دمشق-سانا
دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، المحامي رديف مصطفى، الضحايا وذويهم والمتضررين في قضية اللواء المجرم إبراهيم حويجة للمشاركة في مسار العدالة والمساءلة، وذلك بتقديمهم الشهادات والادعاءات على المتهم من أجل تحقيق العدالة والمحاسبة، وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
وقال المحامي مصطفى في منشور له على فيسبوك، اليوم الإثنين: “اللواء إبراهيم حويجة الذي تولى العديد من المناصب في عهد النظام البائد، ومنها رئاسة إدارة المخابرات الجوية، السيئ الصيت، والذي تورط بأبشع الجرائم والانتهاكات ارتقت لكونها جرائم إبادة، وجرائم ضد الانسانية، وجرائم حرب، قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية”.
وأضاف المحامي مصطفى: إن الدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات بانتظار الضحايا وذويهم، والمتضررين في قضية اللواء المجرم إبراهيم حويجة.
وكانت قوات من إدارة الأمن العام في مدينة جبلة تمكنت في الـ6 من آذار 2025 من اعتقال اللواء المجرم إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق في سوريا والمتهم بمئات الاغتيالات بعهد المجرم حافظ الأسد، منها الإشراف على اغتيال كمال بيك جنبلاط.