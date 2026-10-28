الخارجية تستدعي سفير الأردن بدمشق وتسلمه مذكرة احتجاج ‏على القصف في درعا

دمشق-سانا
استدعت وزارة الخارجية والمغتربين سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية سفيان القضاة.
وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا: “إنه تم تسليم القضاة مذكرة احتجاج على خلفية القصف الأردني الذي طال مواقع مدنية في محافظة درعا، وأسفر عن ارتقاء شهداء مدنيين بينهم أطفال وإصابة آخرين.”
وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اتفقا أمس خلال اتصال هاتفي على تشكيل لجنة أمنية مشتركة للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة في درعا، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات التنسيق الميداني والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون السيادة السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.