الخارجية تستدعي سفير الأردن بدمشق وتسلمه مذكرة احتجاج ‏على القصف في درعا

دمشق-سانا

استدعت وزارة الخارجية والمغتربين سفير المملكة ‏الأردنية ‏الهاشمية لدى الجمهورية العربية السورية سفيان ‏القضاة.‏

وقالت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين لـ سانا‎:‎ “إنه تم تسليم القضاة مذكرة احتجاج على خلفية القصف ‏الأردني ‏الذي طال مواقع مدنية في محافظة درعا، وأسفر ‏عن ارتقاء ‏شهداء مدنيين بينهم أطفال وإصابة آخرين‎.”‎

وكان وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ونائب ‏رئيس الوزراء وزير ‏الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن ‏الصفدي، اتفقا أمس خلال اتصال هاتفي على تشكيل لجنة أمنية ‏مشتركة ‏للوقوف على جميع تفاصيل وحقائق العمليات الأخيرة ‏في درعا، ومتابعة تداعياتها، وتطوير آليات ‏التنسيق الميداني ‏والاستخباري للتعامل مع التهديدات الإرهابية، بما يضمن صون ‏السيادة ‏السورية وحماية أرواح المدنيين الأبرياء.‏