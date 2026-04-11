دور النخب في دعم إعادة الإعمار ضمن محاضرة في حماة

حماة-سانا

نظمت مديرية ثقافة حماة اليوم السبت محاضرة تفاعلية بعنوان “المراحل الانتقالية، المفهوم، التحديات، شروط النجاح، سوريا نموذجاً”، ألقاها الكاتب والباحث السياسي بسام السليمان.

وأوضح المحاضر في تصريح لمراسل سانا أن المحاضرة تركزت حول الانتقال السياسي ومراحله وأدبياته وتحدياته، كجزء من آلية التثقيف السياسي المهم والداعم للسوريين جميعهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، ليكونوا قادرين على إعادة إعمار بلدهم، والمساهمة الفاعلة في تطويره في المجالات كافة.

بدوره أشار الصناعي عمر حبال إلى أهمية المحاضرة التي تناولت بالتفصيل الخطوات والإجراءات التي يتعين اتخاذها خلال هذه المرحلة على الصعيد الوطني من قبل الحكومة والشعب، مبيناً أن المحاضرة تثقيفية وتوعوية موجهة لنخب المجتمع، لمساعدتها على وضع الرؤى والمسارات المطلوبة للتفكير والمشاركة في النهوض بسوريا، ولا سيما في مجالات الاستثمار وإعادة الإعمار.

وتعمل مديرية ثقافة حماة على تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تسلط الضوء على القضايا المهمة في مرحلة ما بعد التحرير، حيث أقامت الأسبوع الماضي محاضرة بعنوان “نقود حماة ثروة تراثية واقتصادية”، قدمها الباحث في التراث الإسلامي عبد القادر بطمان.