وضع نبع ومحطة مياه قليدين في منطقة الغاب بريف حماة بالخدمة

IMG 20260622 165251 481 وضع نبع ومحطة مياه قليدين في منطقة الغاب بريف حماة بالخدمة

حماة-سانا

وضعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة اليوم الإثنين، نبع ومحطة مياه قليدين في منطقة الغاب بريف المحافظة بالخدمة بشكل تجريبي، بعد الانتهاء من إعادة تأهيلها.

IMG 20260622 154712 580 وضع نبع ومحطة مياه قليدين في منطقة الغاب بريف حماة بالخدمة

وأوضح مدير الشركة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لمراسل سانا، أن أعمال التأهيل التي تم إنجازها بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، شملت إعادة بناء المحطة وتزويدها بالتجهيزات الميكانيكية والكهربائية الحديثة، إضافة إلى منظومة طاقة شمسية، بهدف دعم استمرارية التشغيل وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة، بما يعزز كفاءة الخدمة واستدامتها.

بدوره بين مدير منطقة الغاب فايز لطوف في تصريح مماثل، أن نبع ومحطة مياه قليدين تؤمن مياه الشرب لأكثر من 30 ألف مواطن في أكثر من 10 قرى وتجمعات سكنية في منطقة الغاب، مشيراً إلى أنه تم خلال الأشهر السابقة تزويد المحطة بمنظومة طاقة شمسية ضخمة تضم 255 لوحاً، استطاعة كل واحد منها 585 واطاً، لضمان استمرارية تشغيل المحطة خلال التقنين الكهربائي.

وتعرضت محطة مياه قليدين خلال السنوات الماضية، لأضرار جسيمة، جراء استهدافها من قبل النظام البائد، فضلاً عن نهب كامل تجهيزاتها من المضخات ومجموعة التوليد، وصمامات التشغيل والإغلاق، وأجهزة الكلور، ما أدى إلى خروجها من الخدمة ومعاناة سكان القرى المستفيدة من انقطاع مياه الشرب.

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