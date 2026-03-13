قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جباثا الخشب والحانوت بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة في جباثا الخشب والحانوت بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن آليات عدة للاحتلال ترافقها قوة مشاة توغلت في الحي الغربي من بلدة جباثا الخشب بالريف الشمالي وانتشرت فيه، فيما انطلقت قوة أخرى للاحتلال مؤلفة من عربتين مصفحتين وسيارة جيب عسكرية من نقطة أبو الغيثار باتجاه قرية الحانوت بالريف الجنوبي وتوقفت فيها قبل أن تنسحب لاحقاً.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي بعدد من قذائف المدفعية.

كما توغلت قوة للاحتلال تتألف من 7 سيارات في قريتي عابدين والعارضة في منطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.