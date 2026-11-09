ضبط معامل ألبان وأجبان غير مرخصة ومخالفة للشروط الصحية في دمشق

‏ دمشق-سانا



ضبطت دوريات حماية المستهلك وسلامة الغذاء في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق عدداً من معامل وورش تصنيع الأجبان والألبان غير المرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية، وذلك خلال جولات رقابية نفذتها على عدد من المنشآت في المدينة.



وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق غياث البكور في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الجولات أسفرت عن ضبط منشآت تعمل دون تراخيص أصولية، ولا تلتزم بالشروط الصحية المعتمدة، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

فحوص للتحقق من سلامة المنتجات

وبيّن البكور أنه تم سحب عيّنات من المنتجات المصنعة في المنشآت المضبوطة، وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقق من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات والمواصفات المعتمدة.



وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ضبطت‏ أمس الأحد، 167 كيلوغراماً من لية الغنم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وذلك خلال جولة رقابية في سوق اللحوم.