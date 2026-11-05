بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا
بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تحسين واقع مياه الشرب في مدينة الضمير بريف دمشق.
وتتضمن هذه المرحلة حفر وتمديد خط مياه بقطر 200 ميليمتر وطول 600 متر، بهدف ربط شبكتي الحيين الشرقي والغربي وتحسين توزيع المياه.
تحسين وصول المياه للمشتركين
وأوضح رئيس وحدة مياه الضمير، علي شرف الدين لمراسل سانا، أن الخط الجديد يمتد من تربة الشيخ عكاشي وصولاً إلى دوار الرحيبة، مشيراً إلى أن ربط الشبكتين يحسّن وصول المياه إلى المشتركين في حي الشيخ عكاشي، الذي يعاني بعض سكانه من ضعف التزويد المائي.
وأضاف: يسهم المشروع في إيصال شبكة مياه الشرب إلى الأبنية الواقعة على طريق الرحيبة، وإتاحة الفرصة أمام قاطنيها للاشتراك بالخدمة.
وأشار شرف الدين إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الحالية نحو شهر، وهي استكمال للمرحلة الأولى التي تضمنت تجهيز البئر الثالث في جبل أبو قوس، وتنفيذ خط ضخ بطول 500 متر، مع اعتماد الطاقة الشمسية والكهرباء والديزل لتشغيله وضمان استمرارية ضخ المياه.
ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في مدينة الضمير، ورفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السكان، من خلال تحسين مصادر التغذية وتوسيع خطوط النقل والربط بين الأحياء.