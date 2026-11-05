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بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق

O09A4311 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق
مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير-ريف دمشق5-11-2026-سانا

ريف دمشق-سانا‏

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق، بالتعاون مع الهلال ‏الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية ‏من مشروع تحسين واقع مياه الشرب في مدينة الضمير بريف دمشق.‏

O09A4296 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق

وتتضمن هذه المرحلة حفر وتمديد خط مياه بقطر 200 ميليمتر وطول 600 متر، بهدف ‏ربط شبكتي الحيين الشرقي والغربي وتحسين توزيع المياه.‏

تحسين وصول المياه للمشتركين

وأوضح رئيس وحدة مياه الضمير، علي شرف الدين لمراسل سانا، أن الخط الجديد يمتد ‏من تربة الشيخ عكاشي وصولاً إلى دوار الرحيبة، مشيراً إلى أن ربط الشبكتين يحسّن ‏وصول المياه إلى المشتركين في حي الشيخ عكاشي، الذي يعاني بعض سكانه من ‏ضعف التزويد المائي.‏

وأضاف: يسهم المشروع في إيصال شبكة مياه الشرب إلى الأبنية الواقعة على طريق ‏الرحيبة، وإتاحة الفرصة أمام قاطنيها للاشتراك بالخدمة.‏

O09A4333 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق

وأشار شرف الدين إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الحالية نحو شهر، وهي استكمال للمرحلة ‏الأولى التي تضمنت تجهيز البئر الثالث في جبل أبو قوس، وتنفيذ خط ضخ بطول 500 ‏متر، مع اعتماد الطاقة الشمسية والكهرباء والديزل لتشغيله وضمان استمرارية ضخ ‏المياه.‏

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في ‏مدينة الضمير، ورفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السكان، من خلال ‏تحسين مصادر التغذية وتوسيع خطوط النقل والربط بين الأحياء.‏

O09A4304 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق
O09A4315 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق
O09A4331 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق
O09A4335 بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق
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