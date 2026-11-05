بدء المرحلة الثانية من مشروع تحسين شبكة المياه في الضمير بريف دمشق

ريف دمشق-سانا‏

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بريف دمشق، بالتعاون مع الهلال ‏الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأربعاء، تنفيذ المرحلة الثانية ‏من مشروع تحسين واقع مياه الشرب في مدينة الضمير بريف دمشق.‏

وتتضمن هذه المرحلة حفر وتمديد خط مياه بقطر 200 ميليمتر وطول 600 متر، بهدف ‏ربط شبكتي الحيين الشرقي والغربي وتحسين توزيع المياه.‏

تحسين وصول المياه للمشتركين

وأوضح رئيس وحدة مياه الضمير، علي شرف الدين لمراسل سانا، أن الخط الجديد يمتد ‏من تربة الشيخ عكاشي وصولاً إلى دوار الرحيبة، مشيراً إلى أن ربط الشبكتين يحسّن ‏وصول المياه إلى المشتركين في حي الشيخ عكاشي، الذي يعاني بعض سكانه من ‏ضعف التزويد المائي.‏

وأضاف: يسهم المشروع في إيصال شبكة مياه الشرب إلى الأبنية الواقعة على طريق ‏الرحيبة، وإتاحة الفرصة أمام قاطنيها للاشتراك بالخدمة.‏

وأشار شرف الدين إلى أن مدة تنفيذ المرحلة الحالية نحو شهر، وهي استكمال للمرحلة ‏الأولى التي تضمنت تجهيز البئر الثالث في جبل أبو قوس، وتنفيذ خط ضخ بطول 500 ‏متر، مع اعتماد الطاقة الشمسية والكهرباء والديزل لتشغيله وضمان استمرارية ضخ ‏المياه.‏

ويأتي المشروع في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في ‏مدينة الضمير، ورفع كفاءة الشبكة وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السكان، من خلال ‏تحسين مصادر التغذية وتوسيع خطوط النقل والربط بين الأحياء.‏