التربية تمنع التصوير داخل مدارس سوريا وتشدّد على حماية الخصوصية والانضباط التعليمي

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم، اليوم الإثنين، تعميماً بمنع التصوير داخل المدارس، وذلك انطلاقاً من المسؤولية في صون البيئة التعليمية وحمايتها، والحرص على خصوصية الطلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، والحفاظ على انتظام سير العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة في التعميم، أن الحظر يشمل جميع وسائل التصوير، سواء عبر الهواتف المحمولة أو الكاميرات، مع استثناء الحالات المرتبطة بالأنشطة التعليمية والتربوية والتوثيقية، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من الموجه المشرف المختص.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بمضمون التعميم، محذرة من أن أي مخالفة ستعرّض مرتكبها للمساءلة القانونية والمسلكية وفق الأنظمة النافذة.

ويأتي هذا التعميم ضمن سلسلة إجراءات تتخذها وزارة التربية والتعليم لتعزيز الانضباط داخل المؤسسات التربوية، وضمان بيئة تعليمية تحترم الخصوصية وتدعم العملية التعليمية بمختلف جوانبها.