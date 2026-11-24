ريف دمشق-سانا

افتتح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة المواطن في بلدة جديدة الوادي بمنطقة وادي بردى بعد ‏إعادة تأهيله، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز ‏معاملاتهم الرسمية.‏

وأوضح الشيخ، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المركز يأتي في إطار رؤية المحافظة لإيصال الخدمات الإدارية إلى ‏المواطنين بالقرب من أماكن سكنهم، وتقديمها بجودة عالية وسرعة في الإنجاز، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية.‏

وأشار إلى اهتمام المحافظة بمنطقة وادي بردى، والعمل على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية فيها بالتعاون مع المجتمع ‏المحلي والمنظمات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي.‏

خدمات لنحو 200 ألف نسمة

بدورها، بيّنت رئيسة المركز قمر حاج موسى في تصريح مماثل، أن المركز يخدم منطقة واسعة تشمل وادي بردى وقدسيا، ‏ويستفيد من خدماته أكثر من 200 ألف نسمة، متوقعة أن يستقبل نحو 100 مراجع يومياً.‏

وأضافت أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات والمعاملات، منها وثائق “غير محكوم” و”غير موظف”، وإخراجات القيد ‏العقاري، وخدمات التأمين والمعاشات.‏

من جهته، أعرب عبد الله الدالاتي، من أهالي بلدة بسيمة، عن ارتياحه لتوفير هذه الخدمات في المنطقة، موضحاً أن المركز ‏يختصر على المواطنين عناء التنقل إلى دمشق وما يترتب عليه من أعباء مادية وصعوبات في المواصلات، ويتيح لأهالي ‏القرى المجاورة إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر.‏

وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي وجود 92 مركزاً لخدمة المواطن ‏في المحافظات، منها 73 مركزاً فعالاً في 10 محافظات، يقدّم كل منها في المتوسط أكثر من 10 خدمات، تشمل المعاملات ‏الإدارية والتنظيمية والعقارية.‏

وتعمل الوزارة على تطوير هذه المراكز وتفعيلها ضمن رؤيتها للإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بهدف دمجها جميعاً في ‏مسار التحول الرقمي وصولاً إلى أتمتة كاملة لبيئة العمل.‏