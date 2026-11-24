ريف دمشق-سانا
افتتح محافظ ريف دمشق عامر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة المواطن في بلدة جديدة الوادي بمنطقة وادي بردى بعد إعادة تأهيله، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتوفير الوقت والجهد في إنجاز معاملاتهم الرسمية.
وأوضح الشيخ، في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح المركز يأتي في إطار رؤية المحافظة لإيصال الخدمات الإدارية إلى المواطنين بالقرب من أماكن سكنهم، وتقديمها بجودة عالية وسرعة في الإنجاز، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية.
وأشار إلى اهتمام المحافظة بمنطقة وادي بردى، والعمل على تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية فيها بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين الواقع الخدمي وتعزيز الخدمات المقدمة للأهالي.
خدمات لنحو 200 ألف نسمة
بدورها، بيّنت رئيسة المركز قمر حاج موسى في تصريح مماثل، أن المركز يخدم منطقة واسعة تشمل وادي بردى وقدسيا، ويستفيد من خدماته أكثر من 200 ألف نسمة، متوقعة أن يستقبل نحو 100 مراجع يومياً.
وأضافت أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات والمعاملات، منها وثائق “غير محكوم” و”غير موظف”، وإخراجات القيد العقاري، وخدمات التأمين والمعاشات.
من جهته، أعرب عبد الله الدالاتي، من أهالي بلدة بسيمة، عن ارتياحه لتوفير هذه الخدمات في المنطقة، موضحاً أن المركز يختصر على المواطنين عناء التنقل إلى دمشق وما يترتب عليه من أعباء مادية وصعوبات في المواصلات، ويتيح لأهالي القرى المجاورة إنجاز معاملاتهم بسهولة أكبر.
وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة أعلنت في الثالث والعشرين من تشرين الأول الماضي وجود 92 مركزاً لخدمة المواطن في المحافظات، منها 73 مركزاً فعالاً في 10 محافظات، يقدّم كل منها في المتوسط أكثر من 10 خدمات، تشمل المعاملات الإدارية والتنظيمية والعقارية.
وتعمل الوزارة على تطوير هذه المراكز وتفعيلها ضمن رؤيتها للإصلاح الإداري والتحول الرقمي، بهدف دمجها جميعاً في مسار التحول الرقمي وصولاً إلى أتمتة كاملة لبيئة العمل.