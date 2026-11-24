أنقرة-سانا

أعلنت شركة “بايكار” التركية للصناعات الدفاعية نجاح الطائرة المسيّرة “بيرقدار أقنجي” في إطلاق الطوربيد الخفيف “أوركا” محلي الصنع، خلال اختبار أجري في خليج ساروس، في أول تجربة من نوعها تهدف إلى تطوير قدرات المسيّرة في العمليات المضادة للغواصات.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشركة، أن الطوربيد انفصل بنجاح عن جناح الطائرة وسقط في النقطة المحددة في البحر، قبل عودتها إلى مركز التدريب واختبارات الطيران في ولاية تكيرداغ.

وطورت شركة “روكيتسان” التركية طوربيد “أوركا” القادر على الإطلاق من المنصات البحرية والجوية، والمزود بنظام سونار للرصد النشط والسلبي، لتحديد مواقع الغواصات وملاحقتها، فيما عملت “بايكار” على دمجه ضمن منظومة تسليح مسيّراتها، في إطار توسيع قدرات الصناعات الدفاعية التركية وتعزيز إمكانات العمليات الجوية والبحرية المشتركة.