تعيين عبد القادر حصرية سفيراً لسوريا لدى كندا

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تعيين الدكتور عبد القادر حصرية سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى كندا وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتمدة.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في الوزارة في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة: إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة.

وأشارت إلى أن هذا التعيين يأتي‏ تقديراً لجهوده الوطنية والمهنية الناجحة خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدّمه من إسهامات فاعلة في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في مختلف الملفات التي أوكلت إليه.

ولفتت إدارة الإعلام والاتصال إلى أن هذا القرار يندرج أيضاً ضمن جهود الجمهورية العربية السورية الرامية إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي، وتفعيل أطر التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بما يخدم المصالح الوطنية.

وأعربت الوزارة عن تمنياتها للدكتور حصرية بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه الجديدة.