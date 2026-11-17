حمص-سانا

بدأ مجلس مدينة حمص بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، تركيب 116 وحدة إنارة طرقية تعمل بالطاقة الشمسية في عدد من أحياء المدينة، وذلك ضمن حملة «مشروع تعزيز مرونة المجتمعات المحلية»، بهدف تحسين واقع الإنارة العامة وتعزيز السلامة وتنشيط الحركة في الشوارع والأسواق خلال ساعات الليل.

وأوضح مدير دائرة الإنارة في مديرية الأشغال بمجلس مدينة حمص المهندس محمد البزناوي في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الحملة تهدف إلى تحسين واقع الإنارة العامة وإعادة الحياة إلى شوارع وأحياء الخالدية وحمص القديمة والحميدية، التي عانت ضعف الإنارة أو انقطاعها خلال السنوات الماضية.

وبيّن البزناوي أن الأعمال تضمنت تركيب أجهزة إنارة حديثة تعتمد على الطاقة الشمسية، ما يوفّر حلاً عملياً ومستداماً ويخفِّف الاعتماد على الشبكة الكهربائية، ولاسيما في ظل ظروف انقطاع التيار الكهربائي، مشيراً إلى أهمية الإنارة في تسهيل حركة المشاة والمركبات ليلاً، والحد من مخاطر الحوادث، ولا سيما بالنسبة للأطفال وكبار السن، فضلاً عن دورها في تنشيط الحركة الاجتماعية والتجارية وإعادة الحيوية إلى الأحياء والأسواق.

من جهته، ذكر ياسر مندو من فرع الهلال الأحمر العربي السوري بحمص أن المواقع اختيرت وفقاً لدرجة احتياجها، ما يساعد الأهالي على التنقل ليلاً ويوفّر بيئة أكثر أماناً .

وأوضح محمد جميل بازرغان، أحد أصحاب المحال في سوق الفيصل بحي الحميدية، أن السوق كان يعاني ضعف الإنارة خلال ساعات المساء، ما كان يضطر أصحاب المحال إلى إغلاقها مبكراً، مبيناً أن تركيب وحدات الإنارة الجديدة سيسهم في تحسين واقع السوق، وتشجيع الأهالي على ارتياده، وتنشيط الحركة التجارية فيه.

وتأتي الحملة في إطار الجهود المشتركة لتحسين الخدمات في أحياء حمص، وتعزيز مقومات السلامة العامة، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لحياة السكان ونشاطهم اليومي.