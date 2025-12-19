الاتحاد العام لنقابات العمال: إلغاء قانون قيصر يعزز صمود الطبقة العاملة ويفتح آفاق الإعمار 

دمشق-سانا

رحب الاتحاد العام لنقابات العمال بالقرار الأميركي القاضي بالإلغاء النهائي لقانون “قيصر” الذي فرض على سوريا منذ أكثر من خمس سنوات، لمعاقبة النظام البائد على جرائمه بحق الشعب السوري، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل تحولاً إيجابياً نحو مرحلة جديدة من التعافي الوطني، وإعادة بناء الاقتصاد على أسس العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق العمالية.

وأوضح الاتحاد، في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن العقوبات التي فرضت بموجب القانون، شكّلت عائقاً أمام دوران عجلة الإنتاج الوطني وأثرت سلباً على المؤسسات الصناعية والخدمية وفرص العمل والأجور وظروف التشغيل، ما حمّل العمال أعباء مضاعفة في ظل ظروف اقتصادية قاسية.

وأشار الاتحاد إلى أن إلغاء القانون يكرّس صمود الطبقة العاملة التي بقيت حجر الأساس في عملية الإعمار والتنمية، موجهاً التحية للعمال السوريين في الداخل والخارج الذين حافظوا على روح الإنتاج، ونقلوا معاناتهم ومطالبهم المشروعة إلى المحافل الدولية.

ونوه الاتحاد العام بالجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة السورية خلال العام الجاري لإزالة هذا القانون والعقوبات الاقتصادية الأخرى، معرباً عن شكره للدول الشقيقة والصديقة التي وقفت إلى جانب الشعب السوري ودعمت جهود رفع العقوبات انطلاقاً من احترامها سيادة سوريا ووحدتها وحرصها على استقرار المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن مادة تلغي بشكل كامل “قانون قيصر” المفروض على سوريا منذ 2019 ليصبح الإلغاء نافذاً، في حين أكدّت سوريا أنّ هذه الخطوة تطور مهم يسهم في تخفيف الأعباء عن الشعب السوري، ويفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التعافي والاستقرار.