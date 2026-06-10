سوريا.. الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً

DJI 0070 Copy سوريا.. الحرارة أعلى من معدلاتها والطقس بين الصحو والغائم جزئياً


دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة، اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي1-3 درجات مئوية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون حاراً نسبياً، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات رعدية محلية من المطر فوق بعض المناطق الشمالية الغربية والوسطى والشرقية والمرتفعات الجبلية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وخلال الليل يكون الجو لطيفاً ومائلاً للبرودة، وخاصةً في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى، وأجزاء من المرتفعات الساحلية والمنطقة الجنوبية.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 60 كم/سا، وخاصةً على المناطق الجنوبية والوسطى والشمالية الغربية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق20/37
ريف دمشق-القلمون14/26

القنيطرة		  18/29

درعا		  21/34

السويداء		  19/31

حمص		  18/31

حماة		  20/36

اللاذقية		  21/27

طرطوس		  21/28

حلب		  21/36

إدلب		  20/32

دير الزور		  26/40

الرقة		  25/38

الحسكة		  26/40
الحرارة أدنى من معدلاتها في أغلب المناطق والجو بين الصحو والغائم
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