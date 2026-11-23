الحسكة-سانا
بحث معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك، خالد البراد، خلال لقائه محافظ الحسكة نور الدين أحمد، سبُل تطوير العمل الجمركي وتعزيز التنسيق المشترك، وتسهيل حركة التجارة وتبسيط الإجراءات، بما يدعم النشاط الاقتصادي في المحافظة.
وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن البراد ومستشار رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي (مظلوم عبدي) اطلعا على أعمال البناء والتأهيل الجارية في منفذ القامشلي الحدودي ومراحل إنجازها، وبحثا متطلبات استكمالها وتسريع وتيرتها، تمهيداً لتجهيز المنفذ وتفعيل الحركة الحدودية وفق الخطط المعتمدة.
كما استمع البراد إلى شرح من مدير منفذ سيمالكا الحدودي، حمود الحمود، حول سير العمل والتحديات والاحتياجات، وبحث معه سبل تحسين الخدمات وتسهيل عبور المسافرين والبضائع ورفع كفاءة العمل الجمركي.
وكان وفد حكومي بحث في السادس من تشرين الأول الماضي إجراءات تسريع تفعيل الضابطة الجمركية في محافظة الحسكة، وتعزيز العمل الجمركي في المنافذ الحدودية والمرافق الحيوية بالمحافظة.