الحسكة-سانا‏

بحث معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك لشؤون الجمارك، خالد ‌‏البراد، خلال لقائه محافظ الحسكة نور الدين أحمد، سبُل تطوير العمل ‌‏الجمركي وتعزيز التنسيق المشترك، وتسهيل حركة التجارة وتبسيط ‌‏الإجراءات، بما يدعم النشاط الاقتصادي في المحافظة.‏

وذكرت الهيئة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن البراد ومستشار ‌‏رئاسة الجمهورية مصطفى عبدي (مظلوم عبدي) اطلعا على أعمال البناء ‌‏والتأهيل الجارية في منفذ القامشلي الحدودي ومراحل إنجازها، وبحثا ‌‏متطلبات استكمالها وتسريع وتيرتها، تمهيداً لتجهيز المنفذ وتفعيل الحركة ‌‏الحدودية وفق الخطط المعتمدة.‏

كما استمع البراد إلى شرح من مدير منفذ سيمالكا الحدودي، حمود الحمود، ‌‏حول سير العمل والتحديات والاحتياجات، وبحث معه سبل تحسين الخدمات ‌‏وتسهيل عبور المسافرين والبضائع ورفع كفاءة العمل الجمركي.‏

وكان وفد حكومي بحث في السادس من تشرين الأول الماضي إجراءات ‌‏تسريع تفعيل الضابطة الجمركية في محافظة الحسكة، وتعزيز العمل ‌‏الجمركي في المنافذ الحدودية والمرافق الحيوية بالمحافظة.‏