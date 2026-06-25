وزير الإعلام يناقش مع محافظ السويداء تطوير الأداء الإعلامي بما يخدم قضايا المحافظة

photo 2026 06 25 17 50 47 Copy وزير الإعلام يناقش مع محافظ السويداء تطوير الأداء الإعلامي بما يخدم قضايا المحافظة

السويداء-سانا

بحث وزير الإعلام خالد زعرور ومحافظ السويداء مصطفى البكور، اليوم الخميس، سبل تطوير الأداء الإعلامي بما يخدم القضايا الخدمية والتنموية في المحافظة، إضافة إلى الدور الذي يجب أن يضطلع به الإعلام المحلي بشكل يراعي خصوصية السويداء وظروفها.

وركز اللقاء على ضرورة تبني خطاب جامع يدعم الاستقرار ويعزز السلم الأهلي ويمثل تطلعات سكان محافظة السويداء، إضافة لأهمية تدريب الإعلاميين العاملين في المحافظة لرفع كفاءة وصول الرسالة الإعلامية.

ويأتي اللقاء في إطار الجولات الميدانية لمتابعة واقع العمل الإعلامي في المحافظات حيث زار وزير الإعلام محافظة درعا أمس، واطلع على واقع العمل الإعلامي فيها وناقش مع المحافظ التحديات والاحتياجات لتطوير العمل بالمحافظة.

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