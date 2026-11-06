أسر حمص تحافظ على تحضير مؤونة الشتاء وفق القدرة الشرائية ‏

حمص-سانا‏

تواصل الأسر في حمص التمسك بعادة إعداد مؤونة الشتاء، وإن كانت ‏بكميات وأصناف من ‏الأطعمة أقل، في ظل ‏ارتفاع التكاليف وتزايد متطلبات المعيشة، لتبقى هذه العادة ‌‏المتوارثة حاضرة، ولكن ‏ضمن حدود الإمكانات المادية لكل أسرة.‏

وأوضحت كل من هيام طويلة وألماس قدور في تصريح لـ سانا، أن الأوضاع المادية ‏دفعتهما إلى تقليص كمية مؤونة “المكدوس” لهذا العام، رغم أن احتياجات أسرتهما أكبر ‏من ذلك، جراء ارتفاع تكاليف المواد اللازمة للتحضير، وأعربتا عن أملهما بتحسن ‏الأوضاع وانخفاض الأسعار.‏

وأشار أسامة زكريا إلى أن عائلته اضطرت إلى تقليص كميات المؤونة هذا العام، رغم ‌‏استمرارها في تحضير الأصناف ذاتها تقريباً، موضحاً أن كميات المكدوس والأجبان ‌‏والألبان تراجعت مقارنة بالسنوات الماضية، فيما أصبحت الأسرة تدفع مبالغ أكبر مقابل ‌‏كميات أقل، في ظل تزايد النفقات المنزلية.‏

حركة التجارة في الأسواق‏

وانعكس تراجع القدرة الشرائية على الأسواق أيضاً، حيث يلاحظ تجار المواد الغذائية ‏انخفاض إقبال المواطنين ونقص الكميات التي يشترونها مقارنة بالسنوات الماضية.

وأكد محمد تيسير كرومه، أحد تجار سوق الحسبة في حمص، أن ارتفاع أسعار السلع ‏مقارنة بالعام الماضي خفّض حجم المبيعات، وبات الزبائن يشترون كميات قليلة، ‏نتيجة عدم تناسب الأسعار مع دخول شريحة واسعة منهم.‏

بدوره، وصف بديع حاكمي حركة البيع والشراء في سوق الحسبة بأنها أقل من العام ‏الماضي، سواء من حيث الإقبال أو حجم المبيعات، عازياً ذلك إلى الظروف الاقتصادية.‏

وأكد عبد السلام طليمات، الذي يعمل بتجارة التوابل منذ أكثر من 60 عاماً، أن حركة ‏البيع والشراء ضعيفة جداً، وأن المواطنين باتوا يشترون كميات محدودة تلبي احتياجاتهم ‏اليومية، لافتا إلى أن ارتفاع تكاليف تشغيل المحال، ينعكس على أسعار المواد، إلى جانب ‏تقلب أسعار بعض الأصناف بين بداية الموسم والفترات اللاحقة.‏

وقدّر طليمات، استناداً إلى ملاحظته لحركة السوق، أن نسبة القادرين على إعداد المؤونة ‏بكميات كبيرة ومن أصناف مختلفة تناسب احتياجات اسرهم لا تتجاوز 7 إلى 8 بالمئة، ‏مشيراً إلى أن كثيراً من الأسر أصبحت تعتمد على شراء احتياجاتها يوماً بيوم.‏

وتعكس هذه الآراء حجم التغير الذي طرأ على عادات إعداد المؤونة الشتوية في حمص، ‏بين أسر قلّصت كميات التحضير أو استغنت عن أصناف كاملة، وأخرى تمكنت من ‏الحفاظ على تقاليدها، بالتوازي مع تراجع مبيعات التجار وانخفاض الكميات التي يستطيع ‏المواطنون شراءها.‏