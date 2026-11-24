دمشق:

1 – ورشة بعنوان “من حماية التراث إلى بناء السلام (تجارب ومبادرات مجتمعية من سوريا)”، في القاعة الشامية بالمتحف الوطني، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – عرض فيلم الدراما الاجتماعية “المستعمرة”، في دار الأوبرا، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 محاضرة للسيدات بعنوان “طبيبة على هدي النبوة”، تلقيها الدكتورة ريم الحاج قدور، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

4 – ورشة تدريب لغة ألمانية، تقدمها الأستاذة منى بارافي، في مجمع دمر الثقافي، الساعة الـ 2:30 ظهراً.

5 – ندوة بعنوان “الابتزاز الإلكتروني”، يشارك فيها الأساتذة بندر عرنوس، ويارا الرفاعي، وأحمد صادق القباني، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 4:00 عصراً.

6 – جلسة نقاش مفتوح بعنوان “أين يذهب الفيلم؟ الشاشات البديلة وعروض السينما في سوريا”، يشارك فيها جرناز حاج شيخموس، وفيصل ملحم، وناصر منذر، ويارا الحافظ، ويُسيّرها قصي الشهابي، على مسرح فواز الساجر في المعهد العالي للفنون المسرحية، الساعة الـ 4:00 عصراً.

7 – عرض مسرحي بعنوان “العرض يجب أن يستمر”، على مسرح الحمراء، الساعة الـ 6:00 مساءً.

8 – عرض فيلم الدراما الاجتماعية “تحت الشجرة”، في دار الأوبرا، الساعة الـ 7:00 مساءً.

9 – عرض أفلام “حدوتة”، و”ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد”، و”شربل”، في سينما سيتي بدمشق، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 10:30 مساءً.

ريف دمشق:

1 – عرض مسرحي كوميدي تعليمي للأطفال والعائلة بعنوان “ماشا والدب”، تقدمه فرقة عمو سعيد، في المركز الثقافي العربي بقطنا، من الساعة الـ 9:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “داء السكري (العلاج والتدابير)”، يلقيها الدكتور محمد عيد طبرنين، في النافذة الثقافية بأشرفية صحنايا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – افتتاح معرض لوحات فنية للفنان غسان بوسعدى، في المركز الثقافي العربي بصحنايا، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

4 – احتفالية بمناسبة يوم الطفل العالمي، تتضمن غناءً وعزفاً ومسابقات وإنشاداً، في المركز الثقافي العربي بالقطيفة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

حمص:

1 – جلسة سينمائية تخصصية تقدمها كارين ضومط، في ملتقى هارموني الثقافي بحمص، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – عرض فيلم الدراما الاجتماعية “تحت الشجرة”، في ملتقى هارموني الثقافي بحمص، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – عرض مسرحي بعنوان “تلت ساعة مع ملاك” ضمن مهرجان حمص المسرحي السادس والعشرين، في قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حماة:

1 – محاضرة بعنوان “حكواتي المكتبة”، يقدمها الأستاذ عبد الكريم حلاق، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 2:00 ظهراً.

2 – أمسية شعرية ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، يشارك فيها الشعراء حسن بعيتي، وقمر صبري الجاسم، ومصطفى بيطار، وضياء الدين الشعبان، وأسد الخضر، وسامر محمد، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 3:00 عصراً.

3 – محاضرة بعنوان “دور التراث في معركة الوجود” ضمن فعاليات معرض حماة للكتاب، في كلية الطب البيطري بحماة، الساعة الـ 4:00 عصراً.

طرطوس:

1 – جلسة أدبية بإدارة الشاعرة مثيرة حسين، يشارك فيها الشاعران محمد العلي وأكثم صالح، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – قراءة نقدية في رواية “الذباب الأزرق” للأديب ناصر هلال، يشارك فيها الدكتورة عبير خالد يحيى، والأستاذ مالك صقور، والأستاذة لينا حمود، في صالة فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان “سور من إعجاز القرآن الكريم”، يلقيها الدكتور مروان وحيد شعبان، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 3:00 عصراً.

4 – عرض فيلمي الأطفال والعائلة المدبلجين “إنكانتو” و”روح”، والفيلم الكوميدي الساخر “الجلاد”، في صالة سينما الكندي بطرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والساعة الـ 12:30 ظهراً، والساعة الـ 5:15 مساءً.

اللاذقية:

1 – نشاط لذوي الهمم بعنوان “أعد وأجمع”، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “غضب بدلالة الرغبة”، يقدمها الأستاذ حسين عجيب، في قاعة المركز الثقافي العربي ببيت ياشوط، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – محاضرة بعنوان “تجديد العقل”، يلقيها الدكتور عبد الكريم بكار، في قاعة الأنشطة بدار الثقافة في اللاذقية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حلب:

عرض أفلام “شربل”، و”حدوتة”، و”إنسيديوس: الاستحواذ”، و”قلب الوحش”، و”الأُم الأُخرى”، في سينما الزهراء بحلب، من الساعة الـ 12:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:15 مساءً.

إدلب:

عرض أفلام “حياة”، و”كن سعيداً”، و”الاتجاهين” ضمن مهرجان “أفلام تحت الحصار”، في مسرح المركز الثقافي العربي بإدلب، الساعة الـ 5:00 مساءً.

الرقة:

حفل بمناسبة يوم الطفل العالمي بعنوان “صوتي له لون وحلمي له مكان”، بمشاركة أطفال روضتي المستقبل والنورس، في المركز الثقافي العربي بالطبقة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.