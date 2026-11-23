الرقة-سانا
أعادت مديرية الزراعة في الرقة افتتاح مخفر الكرين الحراجي غربي مدينة الطبقة، بهدف تعزيز الرقابة الميدانية وحماية الغطاء النباتي والحد من التعديات على الثروة الحراجية.
وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المخفر يشرف على مساحة تُقدّر بنحو 14 ألف هكتار على ضفتي نهر الفرات، ويتولى مراقبة الواقع الحراجي ورصد المخالفات، ولا سيما قطع الأشجار وأعمال التخريب والتعديات، بما يسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي وضمان استدامته.
وكانت مديرية الزراعة في محافظة الرقة افتتحت في السابع والعشرين من أيلول الماضي وحدة إكثار النباتات الرعوية في منطقة البورجب ببادية الرقة، بهدف دعم مربي الثروة الحيوانية وتعزيز الاستقرار والأمن الغذائي.