وأوضحت وزارة الزراعة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن المخفر ‏يشرف على مساحة تُقدّر بنحو 14 ألف هكتار على ضفتي نهر الفرات، ‏ويتولى مراقبة الواقع الحراجي ورصد المخالفات، ولا سيما قطع الأشجار ‏وأعمال التخريب والتعديات، بما يسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي ‏وضمان استدامته.‏