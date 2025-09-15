هيئة مار أفرام توزع مساعدات إنسانية لمئات العائلات في الحسكة ودعم العائدين بدير الزور

photo 2025 09 15 12 18 49 Copy هيئة مار أفرام توزع مساعدات إنسانية لمئات العائلات في الحسكة ودعم العائدين بدير الزور

الحسكة-سانا

وزّعت هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية في الحسكة مساعدات إنسانية استفادت منها 378 عائلة مقيمة في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة.

وأوضح مدير مشروع الدعم الطارئ للسكان المتضررين من الأزمات والمساعدة في الحماية متعددة القطاعات ماتيوس بحو أوسي، أن عمليات التوزيع تأتي في إطار مشروع الرعاية وتقديم المساعدة للأسر الوافدة إلى محافظة الحسكة، إضافة إلى اللاجئين العائدين من خارج البلاد، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبيناً أنه استفاد من المساعدات أكثر من 2000 شخص يقيمون في 10 مراكز إيواء.

وفي السياق نفسه، يواصل مكتب الهيئة في محافظة دير الزور مساعدة العائدين إلى ريف المحافظة، من خلال توزيع مواد أساسية ومساعدات لدعم عودة الاسر المهجرة إلى مناطقهم الأصلية.

بعد إغلاقها مؤقتاً لعدة أيام… إعادة افتتاح الممرات الجوية السورية
من دار الأوبرا وسط دمشق… كورال غاردينيا يصدح للحرية والوطن والإنسان
محافظة دير الزور تبحث مع الإسكان واقع المدينة وخطط التعافي للنهوض بخدماتها
وزارة النقل السورية تبحث مع شركة الخرافي الدولية إصلاح جسر القساطل على أوتستراد اللاذقية – أريحا
وزارة العدل تناقش واقع العدليات والعمل القضائي في سوريا- فيديو
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك