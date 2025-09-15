هيئة مار أفرام توزع مساعدات إنسانية لمئات العائلات في الحسكة ودعم العائدين بدير الزور

الحسكة-سانا

وزّعت هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية في الحسكة مساعدات إنسانية استفادت منها 378 عائلة مقيمة في مراكز الإيواء بمدينة الحسكة.

وأوضح مدير مشروع الدعم الطارئ للسكان المتضررين من الأزمات والمساعدة في الحماية متعددة القطاعات ماتيوس بحو أوسي، أن عمليات التوزيع تأتي في إطار مشروع الرعاية وتقديم المساعدة للأسر الوافدة إلى محافظة الحسكة، إضافة إلى اللاجئين العائدين من خارج البلاد، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مبيناً أنه استفاد من المساعدات أكثر من 2000 شخص يقيمون في 10 مراكز إيواء.

وفي السياق نفسه، يواصل مكتب الهيئة في محافظة دير الزور مساعدة العائدين إلى ريف المحافظة، من خلال توزيع مواد أساسية ومساعدات لدعم عودة الاسر المهجرة إلى مناطقهم الأصلية.