الأمن الداخلي في اللاذقية يلقي القبض على خمسة ضباط من عهد النظام البائد بعد عمليات أمنية محكمة

اللاذقية-سانا

ألقى الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية القبض على خمسة ضباط من عهد النظام البائد بعد عدة عمليات أمنية محكمة.

وقال العميد عبد العزيز الأحمد، قائد الأمن الداخلي في اللاذقية في بيان نشرته وزارة الداخلية عبر قناتها على التلغرام: بعد سلسلة من العمليات الأمنية المحكمة التي نفّذتها مديريات الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، تمكّنّا من إلقاء القبض على كلٍّ من العميد الركن عدنان علي يوسف، والعميد الطبيب سامي محمد صالح، والعميد الطبيب غسان علي درويش، والمقدّم الطبيب غدير عماد جزعة، والمقدّم طارق علي بنيات.

وأضاف العميد الأحمد: إن المذكورين شغلوا مناصب حسّاسة إبان حكم النظام البائد، أبرزها عملهم أطباء وقضاة عسكريين في مستشفى تشرين العسكري في دمشق سابقاً، حيث كشفت التحقيقات الأولية تورّطهم في ارتكاب انتهاكات حرب جسيمة، وجرائم قتل، والتستّر على جرائم أخرى ارتُكبت بحق عددٍ من المدنيين داخل عدة سجون تابعة للنظام البائد.

وتابع العميد الأحمد: تؤكد قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية أن يد العدالة ستطال كل من تورّط في جرائم بحق أهلنا، مهما بلغت رتبته أو موقعه.

