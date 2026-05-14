التربية السورية تدعو الطلبة للتقيد بالتعليمات الامتحانية وحسن إدارة الوقت

دمشق-سانا
دعت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة اليوم الأربعاء، إلى الالتزام بالتعليمات الامتحانية، والتعامل بهدوء وتركيز مع الورقة الامتحانية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتجنب الوقوع في الأخطاء خلال فترة الامتحانات العامة.
وأكدت الوزارة خلال توجيهات توعوية للطلاب عبر قناتها على تلغرام أهمية قراءة الأسئلة بدقة وعدم التسرع في الإجابة، مع ضرورة توزيع الوقت بشكل مناسب على جميع الأسئلة، وكتابة رقم السؤال بوضوح، إلى جانب مراجعة الإجابات جيداً قبل تسليم الورقة الامتحانية.
وشددت الوزارة على عدم التسرع في شطب أي إجابة قبل التأكد من عدم صحتها، إضافة إلى أهمية إعادة قراءة الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال، وعدم الاستعجال في مغادرة القاعة الامتحانية قبل التأكد من استكمال الإجابات بالشكل المطلوب.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء المناسبة للطلبة، وتعزيز الوعي بالإجراءات والتعليمات الامتحانية، بما يضمن سير العملية الامتحانية بصورة منظمة وهادئة.
ومن المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من حزيران المقبل في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في الـ 6 من حزيران 2026.