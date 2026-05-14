التربية السورية تدعو الطلبة للتقيد بالتعليمات الامتحانية وحسن إدارة الوقت

دمشق-سانا‏

دعت وزارة التربية والتعليم السورية طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة اليوم ‏الأربعاء، إلى الالتزام بالتعليمات الامتحانية، والتعامل بهدوء وتركيز مع الورقة ‏الامتحانية، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج وتجنب الوقوع في الأخطاء خلال فترة ‏الامتحانات العامة.‏

وأكدت الوزارة خلال توجيهات توعوية للطلاب عبر قناتها على تلغرام أهمية قراءة ‏الأسئلة بدقة وعدم التسرع في الإجابة، مع ضرورة توزيع الوقت بشكل مناسب على ‏جميع الأسئلة، وكتابة رقم السؤال بوضوح، إلى جانب مراجعة الإجابات جيداً قبل تسليم ‏الورقة الامتحانية.‏

وشددت الوزارة على عدم التسرع في شطب أي إجابة قبل التأكد من عدم صحتها، ‏إضافة إلى أهمية إعادة قراءة الأسئلة والإجابات للتأكد من عدم إهمال أي سؤال، وعدم ‏الاستعجال في مغادرة القاعة الامتحانية قبل التأكد من استكمال الإجابات بالشكل ‏المطلوب.‏

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تهيئة الأجواء المناسبة ‏للطلبة، وتعزيز الوعي بالإجراءات والتعليمات الامتحانية، بما يضمن سير العملية ‏الامتحانية بصورة منظمة وهادئة.‏

ومن ‏المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الـ 4 من ‌‏حزيران المقبل في حين تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، ‏إضافة ‏إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في الـ 6 من حزيران 2026.‏