درعا-سانا



بدأت ورشات مديرية الخدمات الفنية في درعا، اليوم الأحد، تنفيذ أعمال صيانة وإعادة تأهيل طريق خدمي يربط بلدات المزيريب وخربة قيس وتل شهاب في ريف المحافظة الغربي، بهدف تحسين واقع الطريق ورفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز السلامة المرورية.



وأوضح رئيس قسم الطرق في المديرية المهندس شافي العبد الله، في تصريح لـ سانا، أن طول الطريق يبلغ 5 كيلومترات، وعرضه 4.5 أمتار، مشيراً إلى أن الأعمال تهدف إلى تحسين حركة المرور وتسهيل تنقل الآليات والمواطنين، ولا سيما الآليات الزراعية.

وبيّن العبد الله أن المديرية تنفذ بالتوازي مشروع إنشاء طريق جديد في منطقة الشياح بدرعا البلد، بطول 800 متر، حيث يجري حالياً تنفيذ أعمال التجريف ومدّ بقايا المقالع، على أن تتبعها أعمال التعبيد في المرحلة المقبلة.

من جهته، أشار سائق سيارة عامة أحمد الحمود، في تصريح مماثل، إلى أن الطريق تأخرت صيانته لسنوات، مبيناً أن الأعمال التي تنفذها ورشات الخدمات الفنية من شأنها تحسين الحركة المرورية وتسهيل تنقل الآليات والمواطنين.



وكانت ورشات مديرية الخدمات الفنية نفذت في الرابع عشر من الشهر الماضي أعمال تأهيل وصيانة لطريق درعا – طفس في ريف المحافظة، على مقاطع تجاوز طولها الإجمالي 12 كيلومتراً.



وتواصل المديرية تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل تدريجية لشبكة الطرق في المحافظة، لمعالجة الأضرار المتراكمة وتحسين البنية التحتية الخدمية.