السورية للبريد ومحافظة الحسكة تبحثان واقع عمل مديرية البريد وسبل تطوير خدماتها

دمشق-سانا

بحث المدير العام للمؤسسة السورية للبريد عماد الدين حمد مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد واقع عمل مديرية بريد الحسكة والخدمات التي تقدمها للمواطنين في المحافظة.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مبنى المؤسسة بدمشق اليوم الإثنين، احتياجات المديرية ومتطلبات تطوير العمل فيها، إضافة إلى سبل تعزيز جودة الخدمات البريدية وتوسيع انتشار مكاتبها بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ أحمد استعداد المحافظة لتقديم جميع التسهيلات اللازمة لدعم عمل المديرية، وتأمين متطلباتها لضمان استمرار الخدمات البريدية وتطويرها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والخدمات المقدمة للأهالي.

يُذكر أن المؤسسة السورية للبريد افتتحت في الرابع من الشهر الجاري مديرية بريد الحسكة، لتكون أول مديرية خدمية تباشر أعمالها في المحافظة.

