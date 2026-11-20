دمشق-سانا

رحّب رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية عبد الباسط عبد اللطيف، باعتماد اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بدعم حقوق الإنسان في سوريا، والترحيب بإنشاء الهيئة، مؤكداً أهمية إشراك الضحايا والناجين وذويهم في رسم مسار العدالة، بما يضمن إنصافهم وعدم تكرار الانتهاكات.

وقال عبد اللطيف عبر منصة (X) اليوم الجمعة‏: “نرحّب بامتنان بتقرير اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتأكيده أهمية مشاركة الضحايا وحفظ الأدلة والتعاون الدولي”، لافتاً إلى أن إنصاف الضحايا والناجين وذويهم يبدأ بإشراكهم الفعلي في صنع مسار العدالة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أكد في كلمة خلال جلسة ‏للجنة الثالثة في الأمم المتحدة للتصويت على مشروع القرار، أن اعتماد القرار المتعلق ‏بسوريا بالتوافق، للمرة الأولى في تاريخه، يعكس تحولاً في نظرة المجتمع الدولي إلى ‏سوريا، من توثيق الجرائم والانتهاكات الممنهجة في حقبة الأسد الماضية إلى الاعتراف ‏بالتقدم المحقق ومساندة السوريين في بناء مستقبل تُصان فيه حقوقهم وكرامتهم.

وأشار علبي إلى أن القرار يرحب بإنشاء الهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية ‏والمفقودين، والخطوات الرامية إلى ترسيخ المواطنة المتساوية وصون الحقوق الثقافية ‏واللغوية للسوريين الأكراد ومعالجة الحرمان من الجنسية، فضلاً عن الجهود المبذولة ‏لتهيئة ظروف العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمهجرين.

يذكر أن اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الأربعاء الماضي القرار رقم ‏A/C.3/81/L.41‏ بشأن دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، وذلك في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.