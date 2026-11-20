دمشق-سانا

بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع وفد من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (‏EBRD‏)، برئاسة المدير العام للإستراتيجية المؤسسية والشؤون الدولية ويليام روس، آفاق تطوير العلاقات بين سوريا والبنك.

وذكرت الوزارة اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق ناقش مستجدات طلب انضمام سوريا إلى عضوية البنك والخطوات المقبلة ذات الصلة، بما يمهد لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة.

وتناول اللقاء أولويات التعافي الاقتصادي ودور القطاع الخاص في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية، وأهمية تعزيز التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والشركاء الدوليين.

شراكة فاعلة مع البنك الأوروبي

وأكد برنية أهمية بناء شراكة فاعلة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاستفادة من خبراته في دعم تنمية القطاع الخاص وتحسين بيئة الاستثمار، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشدد برنية على ضرورة الإسراع في تحديد أنشطة ومشاريع سيتم تمويلها من البنك، بالتوازي مع استكمال إجراءات عضوية سوريا.

يذكر أن سوريا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى عضوية البنك في شهر تشرين الأول الماضي، لتكون الدولة الثامنة والسبعين التي تنضم إلى عضوية هذا البنك الأوروبي، ويتوقع أن يصوت مجلس إدارة البنك على طلب انضمام سوريا يوم 18 كانون الأول القادم.