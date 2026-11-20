دمشق-سانا
أقام أهالي حي جوبر بدمشق اليوم الجمعة، سوقاً تحت شعار “بازار جوبر”، في سوق الأصمعي الشعبية، بمشاركة عدد من الباعة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وسط إقبال من الأهالي والزوار، في مبادرة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أحد الشوارع التاريخية في الحي، رغم الدمار الواسع الذي خلفه النظام البائد.
وشهدت السوق مشاركة عدد من سكان جوبر العائدين إلى حيّهم، وباعة من المناطق المجاورة، في مشهد أعاد إلى شارع الأصمعي بعضاً من حيويته السابقة، وحمل رسائل تمسك الأهالي بأرضهم ورغبتهم في العودة والمساهمة في إعادة إعمار حيهم، وسط مطالبات بتكثيف الجهود الرسمية لتسريع عملية التعافي وإعادة البناء.
مبادرة أهلية بإمكانات محلية
وقال عامر زيدان أحد منظمي “بازار جوبر” لـ سانا: إن السوق تأتي بمبادرة من الأهالي الذين تولوا تنظيف شارع الأصمعي وتجهيزه بجهودهم الذاتية، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الافتتاح الأول الجمعة الماضية فاق توقعات المنظمين، وشجعهم على مواصلة المبادرة.
وأضاف زيدان: إن السوق تعكس تمسك أهالي جوبر بأرضهم ورغبتهم باستعادة الحياة في حيهم، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات سريعة وجادة لإطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار، ومشيراً إلى الدعم الذي قدمته فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في إنجاح جهود تنظيم السوق والبازار.
عودة الأهالي واستعادة النشاط
ومن بين المشاركين في السوق، مروة سويدة، من سكان جوبر العائدين، التي شاركت بمنتجات يدوية تصنعها من ورود الساتان، مستذكرة عملها خلال سنوات دراستها الجامعية، ومؤكدة أن مشاركتها تأتي للمساهمة في إعادة الحياة إلى الحي.
وشددت سويدة على أن إعادة إعمار جوبر تبدأ بعودة أبنائه ومبادرتهم إلى العمل فيه، داعية المغتربين إلى العودة والمشاركة في الأنشطة التي ينظمها الأهالي، ورأت أن جوبر بدأ يزهر وينير بعودة سكانه إليه.
مطالب بتسريع إعادة الإعمار
ورغم الأجواء التي رافقت افتتاح السوق، لا تزال تحديات العودة وإعادة البناء حاضرة في أحاديث السكان، إذ دعا أنس فتينة، أحد العائدين للحي، إلى تكثيف الجهود الحكومية لإيجاد حلول جذرية وسريعة لإعادة إعمار جوبر، مذكّراً بما قدمه الحي وأبناؤه خلال سنوات الثورة السورية.
بدوره، أعرب شادي إدريس، أحد الباعة المشاركين، عن سعادته بالعودة إلى أرضه رغم ما تعرضت له من دمار، معرباً عن أمله في أن تستعيد السوق نشاطها كما كان سابقاً، وأن تعود المحال التجارية إلى العمل ويعود السكان إلى منازلهم.
كما شارك فراس القحف، وهو بائع من عين ترما، ببضائع متنوعة عرضها بأسعار الجملة، دعماً للحركة التجارية في السوق، بينما عبّرت الحاجة أم عامر، من سكان الحي، عن فرحتها بوجودها مجدداً في مسقط رأسها، متمنية عودة الحياة إلى جوبر وسائر المناطق السورية.
وتمثل سوق الأصمعي الشعبية في حي جوبر جزءاً من ذاكرة الحي وهويته الاجتماعية والتجارية، وشكّلت مركزاً للحركة التجارية وملتقى لأبنائه، قبل تعرضه للدمار الواسع خلال سنوات الثورة، ما أدى إلى توقف معظم مظاهر الحياة فيه وتهجير سكانه.