دمشق-سانا‏

أقام أهالي حي جوبر بدمشق اليوم الجمعة، سوقاً تحت شعار “بازار جوبر”، في سوق ‏الأصمعي الشعبية، بمشاركة عدد من الباعة وأصحاب المشاريع الصغيرة، وسط إقبال من ‏الأهالي والزوار، في مبادرة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وإعادة الحياة إلى أحد ‏الشوارع التاريخية في الحي، رغم الدمار الواسع الذي خلفه النظام البائد.‏

وشهدت السوق مشاركة عدد من سكان جوبر العائدين إلى حيّهم، وباعة من المناطق ‏المجاورة، في مشهد أعاد إلى شارع الأصمعي بعضاً من حيويته السابقة، وحمل رسائل ‏تمسك الأهالي بأرضهم ورغبتهم في العودة والمساهمة في إعادة إعمار حيهم، وسط ‏مطالبات بتكثيف الجهود الرسمية لتسريع عملية التعافي وإعادة البناء.‏

مبادرة أهلية بإمكانات محلية

وقال عامر زيدان أحد منظمي “بازار جوبر” لـ سانا: إن السوق تأتي بمبادرة من الأهالي ‏الذين تولوا تنظيف شارع الأصمعي وتجهيزه بجهودهم الذاتية، لافتاً إلى أن الإقبال الكبير ‏الذي شهده الافتتاح الأول الجمعة الماضية فاق توقعات المنظمين، وشجعهم على ‏مواصلة المبادرة.‏

وأضاف زيدان: إن السوق تعكس تمسك أهالي جوبر بأرضهم ورغبتهم باستعادة الحياة في ‏حيهم، مؤكداً أهمية اتخاذ خطوات سريعة وجادة لإطلاق عملية التعافي وإعادة الإعمار، ‏ومشيراً إلى الدعم الذي قدمته فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في إنجاح جهود تنظيم ‏السوق والبازار.‏

عودة الأهالي واستعادة النشاط

ومن بين المشاركين في السوق، مروة سويدة، من سكان جوبر العائدين، التي شاركت ‏بمنتجات يدوية تصنعها من ورود الساتان، مستذكرة عملها خلال سنوات دراستها ‏الجامعية، ومؤكدة أن مشاركتها تأتي للمساهمة في إعادة الحياة إلى الحي.

وشددت سويدة على أن إعادة إعمار جوبر تبدأ بعودة أبنائه ومبادرتهم إلى العمل فيه، ‏داعية المغتربين إلى العودة والمشاركة في الأنشطة التي ينظمها الأهالي، ورأت أن جوبر ‏بدأ يزهر وينير بعودة سكانه إليه.

مطالب بتسريع إعادة الإعمار

ورغم الأجواء التي رافقت افتتاح السوق، لا تزال تحديات العودة وإعادة البناء حاضرة في ‏أحاديث السكان، إذ دعا أنس فتينة، أحد العائدين للحي، إلى تكثيف الجهود الحكومية ‏لإيجاد حلول جذرية وسريعة لإعادة إعمار جوبر، مذكّراً بما قدمه الحي وأبناؤه خلال ‏سنوات الثورة السورية.‏

بدوره، أعرب شادي إدريس، أحد الباعة المشاركين، عن سعادته بالعودة إلى أرضه رغم ‏ما تعرضت له من دمار، معرباً عن أمله في أن تستعيد السوق نشاطها كما كان سابقاً، ‏وأن تعود المحال التجارية إلى العمل ويعود السكان إلى منازلهم.‏

كما شارك فراس القحف، وهو بائع من عين ترما، ببضائع متنوعة عرضها بأسعار ‏الجملة، دعماً للحركة التجارية في السوق، بينما عبّرت الحاجة أم عامر، من سكان ‏الحي، عن فرحتها بوجودها مجدداً في مسقط رأسها، متمنية عودة الحياة إلى جوبر وسائر ‏المناطق السورية.‏

وتمثل سوق الأصمعي الشعبية في حي جوبر جزءاً من ذاكرة الحي وهويته الاجتماعية ‏والتجارية، وشكّلت مركزاً للحركة التجارية وملتقى لأبنائه، قبل تعرضه للدمار الواسع خلال ‏سنوات الثورة، ما أدى إلى توقف معظم مظاهر الحياة فيه وتهجير سكانه.