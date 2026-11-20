القدس المحتلة-سانا‏

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن نحو 350 طفلاً ‏فلسطينياً يقبعون حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعانون التعذيب والتجويع ‏والحرمان من العلاج والتعليم.‏

وقالت الهيئتان المعنيتان بشؤون الأسرى في بيان مشترك اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم ‏العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من تشرين الثاني من كل عام: “إن منظومة ‏الاحتلال تمارس بحق الأسرى الأطفال تدميراً جسدياً ونفسياً عبر سياسات ممنهجة، وإن ‏ما جرى منذ بدء جريمة الإبادة في غزة شكّل نقطة تحوّل غير مسبوقة، إذ انتقل ‏الاحتلال من انتهاك متواصل إلى استهداف تصاعدي ومنظم للطفولة الفلسطينية”.‏

وأوضح البيان أن “الطفل الفلسطيني كان على مدار عقود من أكثر الفئات عرضة ‏للانتهاك، قتلاً وإصابةً وحرماناً من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالاً طال عشرات آلاف ‏القاصرين، إلا أن حرب الإبادة في غزة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتداداً مباشراً لها، ‏فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة ‏لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلاً”.‏

أرقام تكشف حجم الاستهداف

وسجّلت المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال ‏في الضفة بما فيها القدس خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا ‏وتعرضوا للإخفاء القسري، ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة، ‏ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، في ظروف قاسية ومأساوية تمس ‏بكرامتهم وحياتهم.‏

وبيّنت المؤسستان أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل ‏اقتيدوا بعد اقتحام المنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من ‏المدارس ومحيطها، تضاف إلى ذلك الإعدامات الميدانية التي طالت أطفالاً خلال الإبادة، ‏وعمليات التحقيق الميداني التي استهدفت الفئات كافة ومنها الأطفال.‏

أطفال غزة: إخفاء قسري وتعذيب وغياب للمعلومات

وطالت حملات الاعتقال في غزة، بحسب ما تمكنت المؤسستان من رصده، عشرات ‏الأطفال، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق في السجون ‏ومعسكرات الجيش. ‏

وأشار البيان إلى أن إفادات الأطفال المفرج عنهم تتحدث عن تعذيب ممنهج واستخدامهم ‏دروعاً بشرية أثناء الاعتقال، إضافة إلى جرائم طبية وتجويع وعزل واعتداءات وعمليات ‏قمع واقتحام، وصُنّف بعضهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو القانون الذي استخدمه ‏الاحتلال ضد المدنيين من معتقلي غزة، وأسهم في ترسيخ التعذيب الذي أدى إلى مقتل ‏العشرات منهم مع تعمد سلطات الاحتلال حجب أي معلومات بخصوصهم.‏

وبحسب البيان، وسّع الاحتلال بعد الإبادة استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين ‏كأداة عقابية وانتقامية، بذريعة “الملف السري” الذي يُحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع ‏عليه، ويُقدَّر عدد الأطفال المعتقلين إدارياً اليوم بالعشرات، وهم محرومون من حق الدفاع ‏عن أنفسهم، وتتكرر قرارات تمديد اعتقالهم حتى يصبح الاحتجاز مفتوحاً بلا أفق، وهذا ‏يخالف المعايير الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.

وانتقدت المؤسستان أداء المنظومة الدولية الحقوقية التي ظلت، رغم وفرة الاتفاقيات ‏والآليات والهيئات، عاجزة عن حماية الأطفال الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات بحقهم، ‏مضيفة أن بيانات القلق والإدانة المتكررة لم تُترجم إلى إجراء واحد يغيّر واقع الأسرى، ‏ومنع الزيارات والإخفاء القسري يتواصلان دون أن تتمكَّن الجهات المستقلة من الوصول ‏إلى المعتقلين، بينما تتحول القواعد التي وُضعت لحماية الطفولة إلى نصوص لا تُطبَّق ‏حين يكون الطفل فلسطينياً. ‏

وجددت المؤسستان مطالبتهما المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة، بتحرك ‏فعلي يتجاوز بيانات الإدانة، يشمل: إلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال ووقف الاعتقال ‏الإداري بحقهم، والإفراج عن جميع الأطفال الأسرى، وضع حد لسياسة الإفلات من ‏العقاب، ومساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاخفاء القسري والتجويع.‏