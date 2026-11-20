القدس المحتلة-سانا
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن نحو 350 طفلاً فلسطينياً يقبعون حالياً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يعانون التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والتعليم.
وقالت الهيئتان المعنيتان بشؤون الأسرى في بيان مشترك اليوم الجمعة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف الـ20 من تشرين الثاني من كل عام: “إن منظومة الاحتلال تمارس بحق الأسرى الأطفال تدميراً جسدياً ونفسياً عبر سياسات ممنهجة، وإن ما جرى منذ بدء جريمة الإبادة في غزة شكّل نقطة تحوّل غير مسبوقة، إذ انتقل الاحتلال من انتهاك متواصل إلى استهداف تصاعدي ومنظم للطفولة الفلسطينية”.
وأوضح البيان أن “الطفل الفلسطيني كان على مدار عقود من أكثر الفئات عرضة للانتهاك، قتلاً وإصابةً وحرماناً من التعليم واقتحامات ليلية واعتقالاً طال عشرات آلاف القاصرين، إلا أن حرب الإبادة في غزة جعلت قضية الأسرى الأطفال امتداداً مباشراً لها، فالطفل الذي يُقتل تحت القصف، والطفل الذي يُجوَّع في الزنزانة، وجهان لمنظومة واحدة لا ترى في الطفل الفلسطيني طفلاً”.
أرقام تكشف حجم الاستهداف
وسجّلت المؤسسات منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 2000 حالة اعتقال لأطفال في الضفة بما فيها القدس خلال فترة قصيرة، إضافة إلى عشرات الأطفال من غزة اعتُقلوا وتعرضوا للإخفاء القسري، ومُنعت عنهم الزيارات، ما حال دون معرفة أعدادهم الدقيقة، ويقبع اليوم في سجون الاحتلال نحو 350 طفلاً، في ظروف قاسية ومأساوية تمس بكرامتهم وحياتهم.
وبيّنت المؤسستان أن الأطفال لم يُعتقلوا في سياقات معزولة أو وفق إجراءات قانونية، بل اقتيدوا بعد اقتحام المنازل، أو خلال المواجهات، أو من الحواجز والشوارع، أو حتى من المدارس ومحيطها، تضاف إلى ذلك الإعدامات الميدانية التي طالت أطفالاً خلال الإبادة، وعمليات التحقيق الميداني التي استهدفت الفئات كافة ومنها الأطفال.
أطفال غزة: إخفاء قسري وتعذيب وغياب للمعلومات
وطالت حملات الاعتقال في غزة، بحسب ما تمكنت المؤسستان من رصده، عشرات الأطفال، لكن الإخفاء القسري ومنع الزيارات حالا دون معرفة العدد الدقيق في السجون ومعسكرات الجيش.
وأشار البيان إلى أن إفادات الأطفال المفرج عنهم تتحدث عن تعذيب ممنهج واستخدامهم دروعاً بشرية أثناء الاعتقال، إضافة إلى جرائم طبية وتجويع وعزل واعتداءات وعمليات قمع واقتحام، وصُنّف بعضهم “مقاتلين غير شرعيين”، وهو القانون الذي استخدمه الاحتلال ضد المدنيين من معتقلي غزة، وأسهم في ترسيخ التعذيب الذي أدى إلى مقتل العشرات منهم مع تعمد سلطات الاحتلال حجب أي معلومات بخصوصهم.
وبحسب البيان، وسّع الاحتلال بعد الإبادة استخدام الاعتقال الإداري بحق القاصرين كأداة عقابية وانتقامية، بذريعة “الملف السري” الذي يُحرم الطفل ومحاموه من الاطلاع عليه، ويُقدَّر عدد الأطفال المعتقلين إدارياً اليوم بالعشرات، وهم محرومون من حق الدفاع عن أنفسهم، وتتكرر قرارات تمديد اعتقالهم حتى يصبح الاحتجاز مفتوحاً بلا أفق، وهذا يخالف المعايير الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الطفل.
وانتقدت المؤسستان أداء المنظومة الدولية الحقوقية التي ظلت، رغم وفرة الاتفاقيات والآليات والهيئات، عاجزة عن حماية الأطفال الفلسطينيين أو وقف الانتهاكات بحقهم، مضيفة أن بيانات القلق والإدانة المتكررة لم تُترجم إلى إجراء واحد يغيّر واقع الأسرى، ومنع الزيارات والإخفاء القسري يتواصلان دون أن تتمكَّن الجهات المستقلة من الوصول إلى المعتقلين، بينما تتحول القواعد التي وُضعت لحماية الطفولة إلى نصوص لا تُطبَّق حين يكون الطفل فلسطينياً.
وجددت المؤسستان مطالبتهما المجتمع الدولي والمنظمات المعنية بحماية الطفولة، بتحرك فعلي يتجاوز بيانات الإدانة، يشمل: إلزام الاحتلال بوقف اعتقال الأطفال ووقف الاعتقال الإداري بحقهم، والإفراج عن جميع الأطفال الأسرى، وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومساءلة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاخفاء القسري والتجويع.