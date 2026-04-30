ارتفاع أسعار الذهب 200 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الخميس، بمقدار 200 ليرة سورية بالعملة الجديدة عن السعر الذي سجله أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، 17100 ليرة من العملة الجديدة مبيعاً، و16800 ليرة شراءً.

كما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، 14650 ليرة جديدة مبيعاً، و14350 ليرة شراءً.

وتم تشكيل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.