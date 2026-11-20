حلب-سانا

في خطوة لتعزيز السياحة الداخلية وإحياء الاهتمام بالتراث السوري، وصلت اليوم الجمعة مجموعة سياحية إلى حلب قادمة من دمشق، بمشاركة زوار من مختلف المحافظات، ضمن مبادرة نظمتها مؤسسة “دروبنا” للسياحة، لاستكشاف كنوز المدينة التاريخية والأثرية.

المبادرة تتجاوز البعد السياحي

وأوضح رئيس مجلس إدارة المؤسسة بلال المصري، في تصريح لـ سانا، أن الرحلة تهدف إلى تعريف المشاركين بتاريخ حلب ومعالمها، انطلاقاً من أهمية مدينتها القديمة بوصفها شريان الحياة فيها، مؤكداً أن المبادرة تتجاوز البعد السياحي لتشمل تشجيع رياضة المشي، حيث قام الزوار بالتجول بين المواقع الأثرية والأسواق القديمة سيراً على الأقدام.

وأكد أهمية تعزيز مثل هذه المبادرات للتعرف إلى المواقع الأثرية بمختلف المحافظات، ولا سيما حلب.

من جانبه، أشار المرشد السياحي مروان قربلي، وعضو جمعية العاديات، في تصريح مماثل، إلى أن المواقع المدرجة في البرنامج تقدم صورة عن التنوع الديني والعمراني للمدينة، مؤكداً أن التعرف إلى معالم الوطن وتراثه ينبغي أن يسبق التوجه إلى السياحة الخارجية.

توطيد التواصل المجتمعي

وعبّر المشاركون عن سعادتهم باكتشاف حلب للمرة الأولى، وما تحمله من إرث تاريخي وعمراني وفرص للتواصل مع أهلها، حيث قالت ريما العسس: “إن الزيارة حلم مؤجل”، معربة عن إعجابها بالقلعة ومحيطها، رغم الأضرار التي لحقت بعدد من المعالم الأثرية جراء الدمار الذي سببه النظام البائد، بينما أكدت رزان كيلاني أن الجولة كشفت لها جوانب من تاريخ المدينة وحضاراتها المتعاقبة، معربة عن تفاؤلها بعودة النشاط السياحي واستعادة حلب جمال معالمها.

بدوره، دعا الدكتور عقاب الحلبي إلى تكثيف الزيارات السياحية للمدينة التي وصفها بـ”التي لا تقهر”، لما تختزنه من تراث وفنون أصيلة، مشدداً على دور السياحة الداخلية في توطيد التواصل المجتمعي وتبادل العادات والتقاليد والتعريف بالموروث الثقافي للمحافظات السورية.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج مؤسسة “دروبنا” لتنشيط السياحة الداخلية، وتعزيز الأنشطة الثقافية والاجتماعية، والتعريف بالمواقع التاريخية والأثرية في مختلف أنحاء سوريا.