دمشق ترتدي ثوب الفرح احتفاءً بمرور عام على تحرير سوريا

وزير الصحة لـ سانا: حملة “السويداء منا وفينا” وغيرها من الحملات تعكس حب السوريين لوطنهم
حرفيون من مختلف المحافظات يشاركون في جناح وزارة السياحة
وزير الخارجية السيد أسعد الشيباني في مؤتمر بروكسل بنسخته التاسعة
وزارة الصحة تنظم ندوة وطنية للتصدي لمقاومة مضادات الميكروبات
استمرار العمل لإعادة تأهيل خط التوتر 66 الواصل بين محطتي كهرباء درعا والعجمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى