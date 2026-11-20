حمص-سانا

دعت وزارة الطاقة المتقدمين لوظائف الفئتين الأولى والثانية في محافظة حمص، ممن حصلوا على نسبة 60 بالمئة فما فوق في الاختبار الكتابي، إلى حضور المقابلات الشفهية.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المقابلات ستجري في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة حمص.

وبينت الوزارة أن موعد إجراء المقابلات يبدأ يوم الأحد الموافق الـ 22 من شهر تشرين الثاني الجاري ولغاية يوم الخميس الموافق الـ17من كانون الأول القادم، داعية إلى الالتزام بالموعد والمجموعة والموقع المحددين لكل شخص، والحضور قبل الموعد بوقت كافٍ، مصطحبين معهم الهوية الشخصية.

الاطلاع على قوائم الأسماء من خلال الرابط:

يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الوزارة إلى رفد كوادرها بالخبرات المتخصصة، ما يسهم في تطوير ‏قطاع الطاقة وتحسين الخدمات.