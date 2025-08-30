الأمم المتحدة تشارك بـ 17 منظمة في معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

تشارك الأمم المتحدة بـ 17 منظمة دولية عاملة في سوريا في الدورة الـ 62 لمعرض دمشق الدولي، حيث تعرض أنشطتها الإنسانية والتنموية للتواصل المباشر مع المواطنين والشركاء.

وأوضح المسؤول الإعلامي في مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة تميم عليان في تصريح لـ سانا أن مشاركة الأمم المتحدة هذا العام تأتي بعد فترة طويلة من الانقطاع، ويضم الجناح ممثلين عن نحو 17 منظمة أممية عاملة في سوريا ويقدم معلومات شاملة عن أنشطتها، ويجيب عن استفسارات الزوار.

2N4A0775

وأشار عليان إلى أن الهدف الأساسي من المشاركة هو تعريف الجمهور بعمل الأمم المتحدة، وتقريب الصورة الحقيقية لهم، إضافة إلى استقراء توجهات المجتمع.

وبيّن عليان أن الجناح سيشهد هذا الأسبوع أنشطةً تعليميةً تنظمها اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكداً رضا المنظمين عن مستوى التفاعل والإقبال.

من جهته، أوضح مسؤول برامج الحماية الاجتماعية في برنامج الأغذية العالمي بسوريا عمر عبد الجواد أن مشاركة البرنامج في المعرض تهدف إلى التفاعل المباشر مع الشعب السوري والشركاء المحليين، لتوضيح الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة في دعم الأمن الغذائي والاطلاع بشكل أكبر على احتياجات الأسر المستفيدة.

وأضاف عبد الجواد: إن هذه المشاركة تمثل فرصة للتواصل مع جميع الجهات من القطاع الحكومي والمجتمع المدني وصولاً إلى المنتجين، مشيراً إلى أهمية هذا الوجود في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين سبل المعيشة.

وتشهد الدورة الـ 62 من معرض دمشق الدولي مشاركة واسعة من الجهات المحلية والدولية وسط إقبال جماهيري كبير، ما يعكس دور المعرض كمنصة اقتصادية وثقافية وإنسانية للتواصل وتبادل الخبرات.

2N4A0740
2N4A0792
2N4A0794
2N4A0800
