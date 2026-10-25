الصالح بذكرى تأسيس الدفاع المدني: ماضون في رسالة ‏إنقاذ الإنسان وصون كرامته

دمشق-سانا‏

أعرب وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، عن ‏الوفاء والتقدير لتضحيات عناصر الدفاع المدني السوري (الخوذ ‏البيضاء)، مؤكداً مواصلة العمل بالرسالة الإنسانية التي ‏حملوها في إنقاذ الأرواح وحماية الإنسان وصون كرامته، ‏وذلك بمناسبة الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيس الدفاع المدني.‏

وقال الوزير الصالح في تغريدة عبر منصة “إكس” اليوم ‏الأحد: “في الذكرى الـ12 لتوقيع ميثاق تأسيس الدفاع المدني ‏السوري (الخوذ البيضاء)، أقف بإجلال أمام ذكرى زملائنا ‏ورفاق دربنا الذين ضحّوا بأرواحهم على طريق الإنسانية”.‏

وأضاف الصالح: “أستحضر ذكراهم اليوم باعتبارهم جزءاً ‏أصيلاً من مسيرتنا وحراساً للقيم التي تأسس عليها الدفاع ‏المدني السوري، قيم التضحية والالتزام بإنقاذ الإنسان وصون ‏كرامته”، وسنظل أوفياء للطريق الذي رسموه بدمائهم ‏وتضحياتهم متمسكين بالرسالة التي بذلوا أرواحهم من أجلها”.‏

توقيع الميثاق التأسيسي للدفاع المدني السوري

في السياق ذاته، ذكرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في ‏بيان عبر قناتها على التلغرام، أنه في الـ 25 من تشرين الأول ‏عام 2014، وقّع 70 من قادة الفرق التطوعية المنتشرة في ‏مختلف أنحاء سوريا الميثاق التأسيسي للدفاع المدني السوري، ‏تتويجاً لجهود بدأت منذ أواخر عام 2012، بهدف توحيد هذه ‏الفرق تحت مظلة واحدة ورؤية مشتركة، تستند إلى مبادئ ‏العمل الإنساني والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.‏

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاع المدني انتقل من مجموعة ‏فرق تطوعية تعمل في ظروف استثنائية إلى مؤسسة متكاملة، ‏قدمت استجابات للكوارث والأزمات وأنقذت عشرات الآلاف ‏من الأرواح، وصولاً إلى اندماجها ضمن هيكلية الوزارة.‏

ويشكّل الدفاع المدني السوري، الذي انطلق من ‏مبادرات ‏تطوعية في أوائل سنوات الثورة، واحدةً ‏من أبرز التجارب ‏الوطنية في بناء منظومات ‏الاستجابة للطوارئ وحماية ‏المدنيين في المحافظات السورية.‏