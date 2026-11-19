نيويورك-سانا‏

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بمخاوف المستثمرين من اضطراب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، ‏ما عزز تعافي الأسعار من خسائر الجلسة السابقة، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية ‏وتوقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية.‏

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 63 سنتاً، بما يعادل 0.69 بالمئة، لتبلغ 92.58 دولاراً ‏للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون الأول الذي ينتهي أجله يوم غد ‏الجمعة 1.10 دولار، أو 1.32 بالمئة، إلى 84.36 دولاراً للبرميل.‏

كما ارتفع العقد الأكثر تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني 2027 بمقدار 1.12 دولار، أو 1.37 ‏بالمئة، إلى 83.42 دولاراً للبرميل

وجاء ارتفاع الأسعار عقب تقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات ‏البحرية لنقل الطاقة في العالم، ما أثار مخاوف بشأن تدفق الإمدادات النفطية ودعم الأسعار، رغم استمرار التوقعات ‏بوجود فائض في المعروض.‏

وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في الجلسة السابقة، بفعل بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات ‏المتحدة، إلى جانب توقعات بزيادة المعروض العالمي، الأمر الذي حدّ من مكاسب السوق وأثار مخاوف بشأن تراجع ‏التوازن بين العرض والطلب.‏

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