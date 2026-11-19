نيويورك-سانا
ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بمخاوف المستثمرين من اضطراب حركة ناقلات النفط في مضيق هرمز، ما عزز تعافي الأسعار من خسائر الجلسة السابقة، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع المخزونات الأمريكية وتوقعات زيادة المعروض في الأسواق العالمية.
وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 63 سنتاً، بما يعادل 0.69 بالمئة، لتبلغ 92.58 دولاراً للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم كانون الأول الذي ينتهي أجله يوم غد الجمعة 1.10 دولار، أو 1.32 بالمئة، إلى 84.36 دولاراً للبرميل.
كما ارتفع العقد الأكثر تداولاً لخام غرب تكساس الوسيط تسليم كانون الثاني 2027 بمقدار 1.12 دولار، أو 1.37 بالمئة، إلى 83.42 دولاراً للبرميل
وجاء ارتفاع الأسعار عقب تقارير عن اضطرابات في حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم، ما أثار مخاوف بشأن تدفق الإمدادات النفطية ودعم الأسعار، رغم استمرار التوقعات بوجود فائض في المعروض.
وكانت أسعار النفط تعرضت لضغوط في الجلسة السابقة، بفعل بيانات أظهرت ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، إلى جانب توقعات بزيادة المعروض العالمي، الأمر الذي حدّ من مكاسب السوق وأثار مخاوف بشأن تراجع التوازن بين العرض والطلب.