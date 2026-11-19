برلين-سانا
دعا قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا اليوم الخميس إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، بما يضمن المرور الآمن وحرية الملاحة ويسمح بتصدير المواد الغذائية من المنطقة، مؤكدين أهمية ذلك في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي، كما دعوا روسيا إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة طوال فصل الشتاء.
وقال القادة في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، في ختام اجتماع عُقد في برلين بمشاركة أعضاء “تحالف الراغبين” وأوكرانيا والولايات المتحدة، ونُشر على موقع الحكومة الألمانية: إنهم ملتزمون بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مشددين على أن ذلك يشكل ضرورة حيوية لأمن أوروبا.
وأشاد القادة باستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في محادثات جادة، وأيدوا إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدين أن إنهاء الأعمال القتالية يمثل الأولوية الأولى لمحادثات السلام.
ضمانات أمنية وقوة متعددة الجنسيات
شدد القادة على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية وملزمة قانونياً فور دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، على أن تكون ذات طبيعة دفاعية ومنسقة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن هذه الضمانات قد تشمل استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لأوكرانيا، والمشاركة في آلية بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به، إضافة إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة أوروبية وبدعم من واشنطن، تضم مساهمات من الدول الراغبة، وتتولى توفير تدابير طمأنة في الجو والبحر والبر، والعمل على إعادة بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
دعم عسكري ومالي لأوكرانيا
جدد القادة التزامهم بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري ومالي ومدني طويل الأمد لأوكرانيا، مؤكدين أن تعزيز قدرات دفاعها الجوي، ولا سيما الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، يمثل أولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية.
وأكد البيان التزام حلفاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتقديم معدات ومساعدات وتدريبات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، وبمستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027، كما أشار إلى تخصيص 90 مليار يورو بموجب قرض دعم أوكرانيا الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للمساعدات العسكرية والمالية حتى نهاية عام 2027.
كما أكد ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعدم تغيير الحدود الدولية بالقوة، واحترام حقها السيادي في اختيار ترتيباتها وتحالفاتها الأمنية.
تجميد الأصول الروسية
تعهد القادة بتكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا من خلال العقوبات والتدابير الاقتصادية، واستهداف عائداتها من النفط والغاز والعملات المشفرة والتدفقات المالية غير المشروعة، ومواصلة الجهود الرامية إلى عرقلة أسطول الظل الذي تستخدمه للالتفاف على العقوبات.
وأشار القادة إلى أن الأصول السيادية الروسية ستبقى مجمدة إلى أن توقف روسيا حربها وتعوض أوكرانيا عن الأضرار التي تسببت بها، مؤكدين أن التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الأوسع المتعلقة بالأمن الأوروبي لن يكون ممكناً ما دامت روسيا تواصل تلك الحرب.
ويضم “تحالف الراغبين” مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا التي تعمل على تنسيق الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، ووضع ترتيبات أمنية تواكب أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.