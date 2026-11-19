برلين-سانا‏

دعا قادة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا اليوم الخميس إلى الاتفاق على وقف لإطلاق النار في البحر الأسود، بما ‏يضمن المرور الآمن وحرية الملاحة ويسمح بتصدير المواد الغذائية من المنطقة، مؤكدين أهمية ذلك في الحفاظ على ‏الأمن الغذائي العالمي، كما دعوا روسيا إلى الموافقة على وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة طوال فصل الشتاء.‏

وقال القادة في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، في ختام اجتماع عُقد في برلين بمشاركة أعضاء “تحالف الراغبين” ‏وأوكرانيا والولايات المتحدة، ونُشر على موقع الحكومة الألمانية: إنهم ملتزمون بمواصلة العمل من أجل تحقيق سلام ‏شامل وعادل ودائم في أوكرانيا، مشددين على أن ذلك يشكل ضرورة حيوية لأمن أوروبا.‏

وأشاد القادة باستعداد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار والدخول في ‏محادثات جادة، وأيدوا إجراء حوار مباشر بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة الولايات المتحدة وأوروبا، مؤكدين أن إنهاء ‏الأعمال القتالية يمثل الأولوية الأولى لمحادثات السلام.‏

‏ضمانات أمنية وقوة متعددة الجنسيات

شدد القادة على ضرورة حصول أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية وملزمة قانونياً فور دخول وقف إطلاق النار حيّز ‏التنفيذ، على أن تكون ذات طبيعة دفاعية ومنسقة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة.‏

وأوضح البيان أن هذه الضمانات قد تشمل استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي والتقني لأوكرانيا، والمشاركة في آلية ‏بقيادة الولايات المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الالتزام به، إضافة إلى تشكيل قوة متعددة الجنسيات بقيادة ‏أوروبية وبدعم من واشنطن، تضم مساهمات من الدول الراغبة، وتتولى توفير تدابير طمأنة في الجو والبحر والبر، ‏والعمل على إعادة بناء قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.‏

دعم عسكري ومالي لأوكرانيا

جدد القادة التزامهم بتقديم دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري ومالي ومدني طويل الأمد لأوكرانيا، مؤكدين أن تعزيز ‏قدرات دفاعها الجوي، ولا سيما الوسائل القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية، يمثل أولوية لحماية المدنيين ‏والبنية التحتية الحيوية.‏

وأكد البيان التزام حلفاء حلف شمال الأطلسي “الناتو” بتقديم معدات ومساعدات وتدريبات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 ‏مليار يورو خلال عام 2026، وبمستويات مماثلة على الأقل خلال عام 2027، كما أشار إلى تخصيص 90 مليار ‏يورو بموجب قرض دعم أوكرانيا الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي، للمساعدات العسكرية والمالية حتى نهاية عام 2027.‏

كما أكد ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، وعدم تغيير الحدود الدولية بالقوة، واحترام حقها السيادي ‏في اختيار ترتيباتها وتحالفاتها الأمنية.‏

تجميد الأصول الروسية

تعهد القادة بتكثيف الضغوط الاقتصادية على روسيا من خلال العقوبات والتدابير الاقتصادية، واستهداف عائداتها من ‏النفط والغاز والعملات المشفرة والتدفقات المالية غير المشروعة، ومواصلة الجهود الرامية إلى عرقلة أسطول الظل ‏الذي تستخدمه للالتفاف على العقوبات.‏

وأشار القادة إلى أن الأصول السيادية الروسية ستبقى مجمدة إلى أن توقف روسيا حربها وتعوض أوكرانيا عن الأضرار ‏التي تسببت بها، مؤكدين أن التوصل إلى اتفاقات بشأن القضايا الأوسع المتعلقة بالأمن الأوروبي لن يكون ممكناً ما ‏دامت روسيا تواصل تلك الحرب.‏

ويضم “تحالف الراغبين” مجموعة من الدول الداعمة لأوكرانيا التي تعمل على تنسيق الدعم السياسي والعسكري ‌‏والاقتصادي، ووضع ترتيبات أمنية تواكب أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب.‏