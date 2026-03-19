نقابة المهندسين: الذكرى الـ15 للثورة محطة وطنية لتجديد الالتزام بالبناء والإعمار

دمشق-سانا

أكدت نقابة المهندسين السوريين أن الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية تمثل محطة وطنية مفصلية، تستحضر مسيرة السوريين الحافلة بالتضحيات والصمود، وتجدد العهد على مواصلة العمل من أجل بناء مستقبل يليق بتطلعاتهم نحو الحرية والكرامة.

وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، أن المهندسين السوريين كانوا في قلب هذه المسيرة، حيث أثبتوا على مدى السنوات الماضية حضورهم الفاعل وإصرارهم على تسخير العلم والخبرة، للحفاظ على مقومات الحياة، والمساهمة في ترسيخ أسس الصمود والاستمرار رغم مختلف التحديات.

وشددت النقابة على أنها تشكل ركيزة أساسية في عملية إعادة الإعمار، بما تمتلكه من طاقات بشرية مؤهلة وخبرات نوعية قادرة على قيادة المشاريع الاستراتيجية، والمساهمة في رسم ملامح مرحلة التعافي على أسس علمية حديثة تواكب متطلبات المرحلة.

وأكدت دورها المحوري في ترسيخ وتطبيق الكودات السورية والمعايير الهندسية، باعتبارها الضامن لجودة التنفيذ وسلامة المنشآت، وحجر الأساس في بناء بنية تحتية متينة ومستدامة تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تحديات المستقبل.

وفي إطار تعزيز دور المهندس السوري، بينت النقابة أنها تواصل العمل على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات؛ بهدف تأمين حضور فاعل للمهندسين في مشاريع إعادة الإعمار، وخلق فرص عمل حقيقية تسهم في استثمار الكفاءات الوطنية ودعم عجلة الاقتصاد.

وأكدت النقابة أن المهندسين كانوا ولا يزالون في صلب عملية التغيير والبناء، مشيرة إلى إسهاماتهم المستمرة في تطوير مختلف القطاعات وفق أحدث الأسس العلمية والتقنية؛ بما يعزز مسيرة النهوض الوطني.

وجددت النقابة التزامها الراسخ بدورها الوطني والمهني، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب المهندس والمواطن في جميع مراحل إعادة الإعمار، وحرصها على تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تلبي تطلعات المجتمع نحو الاستقرار والازدهار.

ويحيي السوريون في الثامن عشر من آذار ذكرى انطلاق الثورة السورية، التي جاءت تعبيراً عن تطلعهم للحرية والعدالة والكرامة، وإنهاء عقود من الظلم والاستبداد.