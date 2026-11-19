القدس المحتلة-سانا
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حماية أطفال فلسطين ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير الحماية لهم ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للطفل: إن الأطفال الفلسطينيين يتمتعون بحقوق أصيلة يكفلها القانون الدولي، تشمل الحق في الحياة والحرية والأمان والكرامة والتعليم والصحة وتقرير المصير، والحماية من جميع أشكال العنف والانتهاكات، مشددة على عدم جواز إخضاع هذه الحقوق لأي اعتبارات سياسية.
جرائم متواصلة بحق الأطفال
أوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف طفل قُتلوا بنيران قوات الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فيما تجاوز عدد المصابين 45 ألفاً، بينهم أكثر من 11 ألف طفل يعانون إصابات جسيمة تسببت بإعاقات وتشوهات وآثار صحية طويلة الأمد.
وأضافت أن أكثر من 71 ألف طفل أصبحوا أيتاماً نتيجة فقدان أحد والديهم أو كليهما، فيما لا يزال نحو 800 ألف طفل يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن والاستقرار وأبسط مقومات الحياة الكريمة.
وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشارت الوزارة إلى أن عمليات القتل والإصابة والاعتقال والتهجير، إلى جانب اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين، أسفرت خلال السنوات الثلاث الماضية عن مقتل أكثر من 263 طفلاً وإصابة أكثر من 2186 آخرين، فضلاً عن اعتقال أكثر من 350 طفلاً، لا يزال عشرات منهم محتجزين إدارياً دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم.
مطالب بتحرك دولي ومحاسبة الاحتلال
شددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات تشكل اختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والإنسانية، لافتة إلى أن استهداف الأطفال الفلسطينيين لا يقتصر على الخسائر البشرية، بل يمتد إلى تقويض مقومات صمود الشعب الفلسطيني ومستقبل أجياله.
وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإنسانية والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، واحترام حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
كما دعت إلى الوقف الفوري للجرائم والانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين وسلامتهم، ووضع حد لإرهاب المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والمياه دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
ويأتي البيان في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أعداد كبيرة من القتلى والجرحى والنازحين، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية، ولا سيما أوضاع الأطفال الذين يواجهون نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن آثار النزوح وفقدان أفراد أسرهم.