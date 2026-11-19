القدس المحتلة-سانا‏

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن حماية أطفال فلسطين ووقف ‌‏جرائم الاحتلال ‏الإسرائيلي بحقهم ومحاسبة المسؤولين عنها التزام قانوني دولي لا يحتمل التأجيل، ‌‏داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ ‏إجراءات عاجلة لتوفير الحماية لهم ووضع حد للانتهاكات ‌‏المتواصلة بحقهم‎.‌‏ ‏

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصة “إكس” بمناسبة اليوم العالمي للطفل: إن الأطفال ‌‏الفلسطينيين يتمتعون ‏بحقوق أصيلة يكفلها القانون الدولي، تشمل الحق في الحياة والحرية والأمان ‌‏والكرامة والتعليم والصحة وتقرير ‏المصير، والحماية من جميع أشكال العنف والانتهاكات، مشددة ‌‏على عدم جواز إخضاع هذه الحقوق لأي اعتبارات ‏سياسية‎.‎

جرائم متواصلة بحق الأطفال

أوضحت الوزارة أن أكثر من 22 ألف طفل قُتلوا بنيران قوات الاحتلال منذ ‏بدء حرب الإبادة ‏الجماعية في ‏قطاع غزة، فيما تجاوز عدد المصابين 45 ألفاً، بينهم ‏أكثر من 11 ألف طفل ‏يعانون إصابات جسيمة تسببت بإعاقات ‏وتشوهات وآثار صحية ‏طويلة الأمد‎.‎

وأضافت أن أكثر من 71 ألف طفل أصبحوا أيتاماً نتيجة فقدان أحد والديهم أو كليهما، فيما لا ‌‏يزال نحو 800 ألف طفل ‏يعانون النزوح، ويفتقر كثير منهم إلى المأوى الآمن والاستقرار وأبسط ‌‏مقومات الحياة الكريمة‎.‌‏

وفي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أشارت الوزارة إلى أن عمليات القتل ‏والإصابة ‏والاعتقال والتهجير، إلى ‏جانب اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستعمرين، ‏أسفرت خلال ‏السنوات الثلاث الماضية عن مقتل أكثر من 263 ‏طفلاً وإصابة أكثر من ‌‏2186 آخرين، فضلاً ‏عن اعتقال أكثر من 350 طفلاً، لا يزال عشرات منهم محتجزين ‏إدارياً ‏دون توجيه تهم إليهم أو ‏محاكمتهم‎.‎

مطالب بتحرك دولي ومحاسبة الاحتلال

شددت الوزارة على أن هذه الانتهاكات تشكل اختباراً لمدى التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته ‌‏القانونية والإنسانية، ‏لافتة إلى أن استهداف الأطفال الفلسطينيين لا يقتصر على الخسائر ‌‏البشرية، بل يمتد إلى تقويض مقومات صمود الشعب ‏الفلسطيني ومستقبل أجياله‎.‌‏

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية والإنسانية والدول الأطراف ‌‏السامية المتعاقدة على ‏اتفاقيات جنيف، باتخاذ إجراءات فورية وملموسة لإنهاء الاحتلال ‌‏الإسرائيلي غير القانوني، واحترام حقوق الشعب ‏الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها ‌‏حقه في تقرير المصير والحرية والاستقلال‎.‎

كما دعت إلى الوقف الفوري للجرائم والانتهاكات التي تهدد حياة الأطفال الفلسطينيين وسلامتهم، ‌‏ووضع حد لإرهاب ‏المستعمرين، وتوفير الحماية الدولية الفاعلة لهم، وضمان وصول المساعدات ‌‏الإنسانية والطبية والغذائية والوقود والمياه ‏دون عوائق، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ‌‏بحقهم‎.‌‏

ويأتي البيان في ظل استمرار تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما خلفه من أعداد ‌‏كبيرة من القتلى ‏والجرحى والنازحين، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية، ولا ‌‏سيما أوضاع الأطفال الذين يواجهون ‏نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، ‌‏فضلاً عن آثار النزوح وفقدان أفراد أسرهم‎.‎