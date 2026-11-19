‏الرياض-سانا‏

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 صواريخ ‏باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.‏

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وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي في بيان عبر منصة “إكس”: إن ‏التحالف “اعترض ودمر 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة ‏الجنوبية”.‏

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وكانت قوات التحالف أعلنت فجر اليوم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في ‏ذمار، استخدمتها الميليشيا في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض.‏