الرياض-سانا
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، اعتراض وتدمير 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف اللواء تركي المالكي في بيان عبر منصة “إكس”: إن التحالف “اعترض ودمر 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية”.
وكانت قوات التحالف أعلنت فجر اليوم تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في ذمار، استخدمتها الميليشيا في محاولة لاستهداف العاصمة السعودية الرياض.
التحالف يدمر 4 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية
الرياض-سانا