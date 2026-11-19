طوكيو-سانا
تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، بعد تخليها عن مكاسب حققتها في وقت سابق، وسط ترقب المستثمرين بدء تداول أسهم شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في بورصة ناسداك.
وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر نيكي 225 انخفض بنسبة 0.3 بالمئة إلى 58850.70 نقطة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64 بالمئة إلى 3799.41 نقطة.
وحددت شركة أنثروبيك سعر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي عند 83 دولاراً للسهم، متجاوزاً النطاق السعري المستهدف سابقاً بين 70 و78 دولاراً، في أول طرح عام أولي لشركة كبرى متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وقال محللون لدى مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات، في مذكرة: إن ترقب بدء تداول أسهم أنثروبيك، إلى جانب القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في وقت لاحق اليوم، قد يدفع المستثمرين إلى تجنب التداول المكثف انتظاراً لما ستسفر عنه هذه التطورات.
وفي طوكيو، تراجعت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إذ انخفض سهم أدفانتست بنسبة 1.88 بالمئة، فيما تراجع سهم فوجيكورا بنسبة 3.9 بالمئة.
كما هبط مؤشر المعادن غير الحديدية الياباني إلى أدنى مستوى له خلال عام، بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، وانخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.
تراجع الأسهم اليابانية وسط ترقب إدراج شركة أنثروبيك في ناسداك
طوكيو-سانا