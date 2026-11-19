طوكيو-سانا

‏

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، بعد تخليها عن مكاسب حققتها في وقت ‏سابق، وسط ترقب المستثمرين بدء تداول أسهم شركة أنثروبيك الأمريكية المتخصصة ‏في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي في بورصة ناسداك.‏

‏ ‏

وذكرت وكالة “رويترز” أن مؤشر نيكي 225 انخفض بنسبة 0.3 بالمئة إلى ‌‏58850.70 نقطة بحلول الساعة 01:38 بتوقيت غرينتش، فيما تراجع مؤشر ‏توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.64 بالمئة إلى 3799.41 نقطة.‏

‏ ‏

وحددت شركة أنثروبيك سعر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي عند 83 دولاراً ‏للسهم، متجاوزاً النطاق السعري المستهدف سابقاً بين 70 و78 دولاراً، في أول طرح ‏عام أولي لشركة كبرى متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.‏

‏ ‏

وقال محللون لدى مختبر توكاي طوكيو للاستخبارات، في مذكرة: إن ترقب بدء تداول ‏أسهم أنثروبيك، إلى جانب القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا في ‏وقت لاحق اليوم، قد يدفع المستثمرين إلى تجنب التداول المكثف انتظاراً لما ستسفر ‏عنه هذه التطورات.‏

‏ ‏

وفي طوكيو، تراجعت معظم الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق ‏الإلكترونية، إذ انخفض سهم أدفانتست بنسبة 1.88 بالمئة، فيما تراجع سهم فوجيكورا ‏بنسبة 3.9 بالمئة.‏

‏ ‏

كما هبط مؤشر المعادن غير الحديدية الياباني إلى أدنى مستوى له خلال عام، ‏بالتزامن مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في 14 شهراً، وانخفاض أسعار ‏النحاس إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر.‏

‏ ‏