طوارئ دير الزور تواصل تأمين عبور الأهالي بين ضفتي الفرات

دير الزو-سانا





تواصل مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في دير الزور أعمالها في تأمين تنقلات المواطنين بين طرفي نهر الفرات باستخدام الزوارق، إضافة إلى المساهمة في انتشال أي حالة غرق ناجمة عن السباحة في نهر الفرات.



وأوضح مدير المديرية زياد العبود لمراسل سانا، أن لجنة للاستجابة الطارئة شُكّلت قبل ارتفاع منسوب النهر لضمان عبور الأهالي، حيث خُصصت قوارب في عدة معابر لنقل الحالات الإنسانية والمرضى باستخدام النقالات عند الحاجة، مع وجود سيارة إسعاف لنقلهم إلى أقرب مشفى.

وبيّن العبود أن معظم جسور المحافظة من معدان حتى الباغوز تضررت بشكل مباشر وخرجت عن الخدمة، باستثناء جسري البوكمال والعشارة، مشيراً إلى أن الأخير يعمل كجسر إسعافي بعد تدعيمه بكتل بيتونية وردميات، فيما يُعد الجسر الترابي في مدينة دير الزور من أكثر الجسور تضرراً.





وأضاف: إن المديرية حذّرت الأهالي فور ورود معلومات عن ارتفاع منسوب النهر، عبر التنبيه المباشر واللافتات ووسائل التواصل الاجتماعي ونظام الإنذار المبكر، وبالتنسيق المستمر مع لجنة الاستجابة الطارئة في المحافظة.



وأشار العبود إلى تسجيل نحو 35 حالة غرق منذ بداية الموسم، جرى إنقاذ 16 منها، فيما بلغ عدد الوفيات 19 حالة بينها 15 طفلاً وأربعة رجال، ولا تزال جثتان مفقودتين حتى الآن.



وكشف عن تجهيز جسر حربي سيتم تركيبه قريباً، إلى جانب بدء صيانة جسر السياسية، واستكمال إصلاح الأضرار البسيطة في جسر العشارة، مشيراً إلى انتظار انخفاض منسوب النهر لإعادة تأهيل الجسر الترابي كحل إسعافي ريثما يُنجز العمل في جسر السياسية.



وفيما يتعلق بالمنازل والطرقات التي غمرتها المياه، أكد العبود جاهزية المديرية للاستجابة لأي بلاغات تتعلق بسحب المياه أو معالجة الأضرار الطارئة.



يُذكر أن المديرية استلمت الخميس الماضي قافلة مساعدات مقدمة من مؤسسة عبد القادر سنكري، تضمنت ثلاثة قوارب لدعم عمليات نقل الأهالي، ولا سيما الحالات الإنسانية والإسعافية بين ضفتي نهر الفرات.